代表選手全員に薬物検査実施へ 佐藤駿一郎の逮捕を受けJVAが決断

日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表メンバーの佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことを受けて開催予定だった2026年度バレーボール男子日本代表チームのキックオフ記者会見を中止。代わりに急遽佐藤の逮捕に関する説明会を実施した。

南部正司技術委員会委員長の説明によると、事案の発覚は佐藤の「忘れ物」がきっかけだったという。

佐藤は25日未明にチームへ合流。27日は午前中に代表チームの公式宣材写真の撮影に参加し、午後は自由時間となっていた。その際、佐藤は数名のチームメイトと外出。立ち寄ったパチンコ店にカバンを置き忘れ、その所持品の中から薬物が発見された。

27日の夜に警察からJVAへ連絡が入り、28日の午前中に逮捕に至った。南部強化委員長は「逮捕前に本人と話す機会があったが、『大変申し訳ないことをした』と深く反省し、謝罪の言葉を口にしていた。否認する様子は一切なかった」と明かした。

JVAは、佐藤の代表登録を即日抹消。さらに、残された代表チームの信頼回復のため、代表チームの全選手およびスタッフを対象に、所持品検査と尿による薬物テストを実施するという。なお、説明会終了後に「選手の所持品検査は終了して、全員問題がなかった」との説明があった。

佐藤の処分については、今後の捜査状況を見極めた上で、JVAのコンプライアンス委員会にて決定されるということだ。