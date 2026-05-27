「日清ラ王」から冷しラーメンが登場 - 北海道産ほたて出汁とレモン香る爽やかな一杯
日清食品は6月1日、「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」(希望小売価格 1パック254円/税別)を全国で発売する
「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」(希望小売価格 1パック254円/税別)
近年の記録的な猛暑を背景に、暑い夏でもさっぱりと食べられる"冷しラーメン"は、多くのラーメン店やコンビニエンスストアで季節限定商品として販売されるなど、年々市場が拡大している。そこで今回、「日清ラ王 袋麺」シリーズから、冷水でスープを作る"冷しラーメン"の新商品が発売される。
新たに開発された"冷しらぁめん"専用の麺は、湯切りした後に氷水でしめることで"まるで、生めん。"のようなつるっとしたのどごしを味わえるという。北海道産ほたての出汁を使用した塩スープを冷水で仕上げれば、夏にぴったりな冷しらぁめんが完成する。レモンをお好みで搾ることで、さらに爽やかな味わいが楽しめる。
調理例
「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」(希望小売価格 1パック254円/税別)
近年の記録的な猛暑を背景に、暑い夏でもさっぱりと食べられる"冷しラーメン"は、多くのラーメン店やコンビニエンスストアで季節限定商品として販売されるなど、年々市場が拡大している。そこで今回、「日清ラ王 袋麺」シリーズから、冷水でスープを作る"冷しラーメン"の新商品が発売される。
新たに開発された"冷しらぁめん"専用の麺は、湯切りした後に氷水でしめることで"まるで、生めん。"のようなつるっとしたのどごしを味わえるという。北海道産ほたての出汁を使用した塩スープを冷水で仕上げれば、夏にぴったりな冷しらぁめんが完成する。レモンをお好みで搾ることで、さらに爽やかな味わいが楽しめる。
調理例