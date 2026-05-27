女子プロレスラーでタレントのジャガー横田の夫で医師、木下博勝氏が26日夜、自身のXを更新。現行犯逮捕された（その後釈放）元巨人阿部慎之助氏（47）の監督辞任が発表された件をめぐり、私見をつづった。

阿部氏は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。そして同日昼、監督辞任が発表された。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部氏は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

阿部氏が26日開いた会見では、長女の手紙が紹介され「まず、殴る蹴るといった事実はございませんでした」「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」「実際、父はいつも陽気で私とはダジャレを読みあい笑い合う仲で、一緒に食事にも出かける通常の家族として行動しています」「父とはすでに仲直りをしておりますので、ご安心ください」などと書かれていた。

木下氏はXに「暴力は絶対に肯定しません。親子間であっても、力で解決しようとする行為は間違いです」と書き出しつつ、「ただし、だから直ちに「辞任しかない」となるのは、少し違うと思います。大切なのは、暴力の有無だけでなく、反復性、悪質性、傷害の程度、本人の反省、家族のケア、再発防止策です。」と述べた。

そして「今回、長女は『殴る蹴るなどの事実はない』と説明しているとも報じられています。通報した側を責めてはいけない。同時に、事実関係が十分に整理される前に、社会的制裁だけが先走るのも危険です。処分は必要。説明責任も必要。しかし、辞任が唯一の正解だったとは、私は考えません」とした。

この木下氏の投稿に対し、さまざまな意見が寄せられている。