◇米男子ゴルフツアー 全米プロ選手権第2日（2026年5月15日 ペンシルベニア州 アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）

第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの67をマークし、通算3アンダーに伸ばし、ホールアウト時点で首位に立った。

「風も強かったし、タフなコンディションだったけど、いいプレーができた。いい順位で終われたので良かった」。松山は満足感をにじませた。

「朝、気温も低かったので、ボールも飛ばなかった。その辺に対応するのが難しかった」。難しいコンディションの中で安定感のあるゴルフを見せた。

インから出て13番で、奥のカラーから7メートルをパターで沈めてバーディーを先行させた。

16番パー5で第3打がバンカーに捕まりピンチを招いたが、2メートルのパーパットを決めた。前半で1つ伸ばして折り返した。

後半は3番で2・5メートルのチャンスをものにして、パー3の5番は1メートルにぴたりとつけた。6番で短いパーパットがカップに蹴られたものの、すぐに取り返した。

7番で6メートルのバーディーパットを決めた。右縁で止まりかけたボールがコロンとカップに落ちた。「ああいう入り方するのが珍しいので、うれしかった」と頬を緩めた。

スコアを落とす選手が多い中で3つ伸ばした。好調の要因を聞かれた松山は「ゴルフの状態があまり良くない中でプレーしているので、ミスしてもそこまで怒らなくていいという感じでプレーできている。そこがプラスになっていると思う」と分析した。欲がない分、冷静にプレーできているというわけだ。

全米プロでは16年に4位と健闘。17年にはジャスティン・トーマス（米国）と激闘を演じ5位に入った。ただ、その後はトップ10入りできていない。昨年は初めて予選落ちの屈辱を味わった。

21年マスターズ以来のメジャー2勝目を狙う日本のエースは「嫌でも気合が入ると思うけど、うまくコントロールしながらプレーしたい」と冷静に決勝ラウンドを見据えた。