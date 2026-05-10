柏vs川崎F スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](三協F柏)
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 5 佐々木旭
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 13 三浦颯太
MF 14 脇坂泰斗
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
FW 17 伊藤達哉
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 5 佐々木旭
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 13 三浦颯太
MF 14 脇坂泰斗
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
FW 17 伊藤達哉
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利