「誰もいないはずの家に知らない車が！家に入るのが怖い」見知らぬ小学生が大人に助けを求めてきた！【作者に聞く】

「誰もいないはずの家に知らない車が！家に入るのが怖い」見知らぬ小学生が大人に助けを求めてきた！【作者に聞く】