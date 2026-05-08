クレーマー被害を相談も「お客様第一だから」→苦しむ販売員に上司が放った“残酷な言葉”の真意とは【作者に聞く】

クレーマー被害を相談も「お客様第一だから」→苦しむ販売員に上司が放った“残酷な言葉”の真意とは【作者に聞く】