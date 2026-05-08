クレーマー被害を相談も「お客様第一だから」→苦しむ販売員に上司が放った“残酷な言葉”の真意とは【作者に聞く】
【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む
販売の仕事での体験や日常を漫画にし、X(旧Twitter)やInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗で遭遇する理不尽なクレームなどの迷惑行為「カスタマーハラスメント」(カスハラ)を描いた「かすはら物語」や「お客様に助けられた話」が大きな反響を呼んでいる。今回は、タジマさんが上司にカスハラ被害を打ち明けた際のエピソードを紹介する。
■会社との間に感じた大きな「温度差」
カスハラについて相談しようと決意したタジマさんだったが、上司からは新たなカスハラの原因になりそうな話を持ち出されてしまう。「当然ですが会社はいかに単価や売り上げを上げるかしか見ておらず、そこに現場の私たちの存在はありません。見ている景色が全然違うなぁと改めて感じました」と、当時の心境を振り返る。
■「お客様は神様」で片付ける上司の困惑
以前、警察に通報した駅構内での出来事を問いただすと、上司からは「うちの会社はお客様第一主義、『お客様は神様』の企業風土だから…」と曖昧な返答があったという。「会社の方針自体はわかっていました。でも、その一言で終わらせていい問題なの？と考えていました」とタジマさん。理不尽な体験を訴えても、上司は困惑するばかりだった。
■提供側も受ける側も「同じ立場」
改めて「お客様は神様」という言葉について尋ねると、タジマさんは「由来も意味も知っていますが、間違った使い方をされていると思います」と指摘。今後は誤解がなくなることを期待しつつ、「同時に、サービスを提供する側も受ける側も同じ立場であるとの理解が広まったらいいなと思っています」と思いを明かした。
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