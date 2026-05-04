＜高っ！500円のグミ＞お金の計算ができない5歳児…「300円まで買っていい」練習【後編まんが】
私はナナ（31）。今日は息子のユウ（5歳）と、オープンしたての駄菓子屋さんに行きました。お店をまわって見た限り、リーズナブルなお菓子ばかりに見えたので、「10個まで買っていいよ」と言ってしまったのです。ところが、お会計は3,560円。1個500円のグミを7個も選んでいたのでした……。その場は仕方がなく支払いましたが、「他のママならどうするのだろう」と思い、ママ向けの掲示板に今日あったことを書き込みました。意見は否定的なものも肯定的なものもあります。
私は「ユウはまだできない」と決めつけていました。「やっていれば理解する」というコメントに心が動きます。（勉強にもなるし……次回からやってみよう）それからしばらくして、また複合施設にユウと行く機会がありました。
「1、2、3、4……！！」はじてめてお金のことを教えましたが、計算を指折り数え一緒に取り組むことで、ユウなりにゆっくりと理解を深めてくれました。その経験は、これからの生活に活かせる貴重な一歩となったのです。
今回の件は私のように「自分が言ったのだから責任を取って買う」人もいれば「説明をして買わない」という人もいました。
子育ては正解がないので難しい部分ではありますが、同じ意見の人がいることで胸をなでおろした自分もいます。
そして、まだ無理だと思っていた足し算を「もう理解できる」と後押ししてくださったみなさんに感謝でいっぱいです。
今回のグミは私たち親子の勉強代として、スッキリ納得できました。
あとは自分の認識の甘さを変えていこうと思っています！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 作画・ほげげ
私は「ユウはまだできない」と決めつけていました。「やっていれば理解する」というコメントに心が動きます。（勉強にもなるし……次回からやってみよう）それからしばらくして、また複合施設にユウと行く機会がありました。
「1、2、3、4……！！」はじてめてお金のことを教えましたが、計算を指折り数え一緒に取り組むことで、ユウなりにゆっくりと理解を深めてくれました。その経験は、これからの生活に活かせる貴重な一歩となったのです。
今回の件は私のように「自分が言ったのだから責任を取って買う」人もいれば「説明をして買わない」という人もいました。
子育ては正解がないので難しい部分ではありますが、同じ意見の人がいることで胸をなでおろした自分もいます。
そして、まだ無理だと思っていた足し算を「もう理解できる」と後押ししてくださったみなさんに感謝でいっぱいです。
今回のグミは私たち親子の勉強代として、スッキリ納得できました。
あとは自分の認識の甘さを変えていこうと思っています！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 作画・ほげげ