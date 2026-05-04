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名古屋で昼から飲み歩き旅！

まずは名古屋駅から徒歩圏にある人気の立ち食い寿司へ。立ち食いにも関わらず、平日でも賑わっているので事前に予約しておきました。12:15に入店し、超コスパの高いランチ寿司と一緒にビールを注文。贅沢なランチ寿司飲みです。産地にもこだわった握りは絶品でした。その後、喫茶店を挟み今日のホテルにチェックイン。最上階に露天風呂があるので早速入り、部屋で一休み。夜はヲタ活のためポートメッセ名古屋へ。最高のライブを観る。再び名古屋に帰った後、名古屋駅近くの立ち飲み屋さんで一杯。どて焼、串かつ、おでんなど、お酒がすすむおつまみが揃っており、店内の活気ある雰囲気も最高。この先もずっと残って欲しいと思える素晴らしいお店でした。そして名古屋と言えば！の台湾ラーメンを食べに今池へ。辛ウマのラーメンとビールで〆。

翌朝10時にチェックアウトし、中日ビル内の本屋兼喫茶店へ。ふらっと入ってみたんですが、想定以上に楽しいお店でした。その後、名古屋サウナの聖地へ。2時間しっかり満喫しととのう。15時オープンの老舗酒場に向かうところで終了。



名古屋駅周辺の寿司ランチや素晴らしい立ち飲み屋、そして〆のラーメンなど、名古屋に遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！