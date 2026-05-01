グラニフ、「怪獣８号」コラボアパレル5月12日発売！ 5月1日～公式EC先行予約も
【グラニフ：怪獣８号】 5月12日 発売 先行予約期間：5月1日0時～5月11日23時59分（公式オンラインストア）
グラニフは、「怪獣８号」とコラボレーションしたコレクションを5月12日に発売する。
本コレクションは、「怪獣８号」より市川レノや四ノ宮キコルなどの日本防衛隊のキャラクターをモチーフにしたアイテムが展開。パーカー、Tシャツ、スウェットパンツ、キャップなど全14点がラインナップされている。
公式オンラインストアでは5月1日0時より5月11日23時59分まで先行予約が行なわれている。
□グラニフ「怪獣８号」
グラニフ「怪獣８号」コレクション「識別怪獣兵器１０｜ビッグシルエット半袖パーカー」価格：5,900円 「未知の形態｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円 「「隣 いいか？」｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円 「識別怪獣兵器６｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円 「８号 VS ９号｜2パックアイコンTシャツ」価格：6,500円 「近接戦闘能力トップ２｜ルーズフィット半袖シャツ」価格：7,500円 「怪獣８号｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：7,500円 「保科流 刀伐術 一刀型｜スウェットパンツ」価格：7,900円 「第３部隊｜Tシャツ」価格：3,900円 「四ノ宮キコル｜Tシャツ」価格：3,900円 「相棒｜Tシャツ」価格：3,900円 「ミツケタ｜キャップ」価格：3,900円 「ひとやすみ｜マルシェバッグ」価格：4,900円 「モンスタースイーパー｜ミドルソックス」価格：1,200円 【「識別怪獣兵器１０｜ビッグシルエット半袖パーカー」価格：5,900円】 【「未知の形態｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円】 【「「隣 いいか？」｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円】 【「識別怪獣兵器６｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円】 【「８号 VS ９号｜2パックアイコンTシャツ」価格：6,500円】 【「近接戦闘能力トップ２｜ルーズフィット半袖シャツ」価格：7,500円】 【「怪獣８号｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：7,500円】 【「保科流 刀伐術 一刀型｜スウェットパンツ」価格：7,900円】 【「第３部隊｜Tシャツ」価格：3,900円】 【「四ノ宮キコル｜Tシャツ」価格：3,900円】 【「相棒｜Tシャツ」価格：3,900円】 【「ミツケタ｜キャップ」価格：3,900円】 【「ひとやすみ｜マルシェバッグ」価格：4,900円】 【「モンスタースイーパー｜ミドルソックス」価格：1,200円】
(C)松本直也／集英社