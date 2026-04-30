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「知らないと損をする」地方税のお得な支払い方。手数料無料でポイント還元も狙えるスマホ決済の裏技

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が「【2026年最新】自動車税・固定資産税のお得な払い方全集！クレカ・スマホ決済・コンビニ納付を徹底比較」を公開した。動画では、自動車税や固定資産税などの地方税をキャッシュレスでお得に支払う方法について徹底解説。結論として、手数料がかからない「スマホ決済納付」が最もお得になる可能性が高いことを提示した。



動画内では、地方税をキャッシュレスで支払う方法として「クレジットカード納付」「スマホ決済納付」「コンビニ納付」の3つを挙げ、それぞれのメリットやデメリットを比較している。



まずクレジットカード納付について、最大のデメリットは手数料がかかる点だと指摘する。支払額やカードの還元率によっては、もらえるポイントよりも手数料が上回り「マイナスになっちゃう」場合があると警鐘を鳴らす。一方で、一度に高額な支払いが可能であり、カードの利用実績作りに活用できるメリットもあるという。



続いて、最も注目されるスマホ決済納付については、クレジットカード納付と違って「手数料一切かかりませんから」と最大の魅力を語る。特に「楽天ペイ」や「au PAY」を利用したチャージルートを工夫することで、ポイント還元率を2％以上に引き上げる手順を紹介。「2パー還元まるまるもらえちゃう」と、そのお得さを強調した。



さらに、コンビニ納付のメリットとして「納税証明書が即日手に入る」点を挙げ、車検を控えている場合などにはコンビニ窓口での支払いを推奨している。セブンイレブンでのnanacoやファミリーマートでのファミペイを活用した支払い方法の裏技にも触れた。



動画の終盤では、地方税の支払いに合わせたキャンペーン情報も網羅している。これらの知識を活用し、自身の状況に合わせた最適なキャッシュレス決済を選択することが、見落としがちな税金の支払いを少しでもお得にする秘訣と言えそうだ。