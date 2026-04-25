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【古民家DIY】玄関に水槽を置きたい！家の前で「捕獲完了」した巨大なコイを泳がせてみた結果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「玄関に水槽を置いて庭で捕獲した魚を入れて…」を公開した。今回は、購入した中古物件の玄関に大型水槽を設置する計画や、庭の竹を利用した自作の罠作り、家の前の水路での大物釣りの様子を紹介している。



動画の冒頭、真釣ちゃんねるは玄関にある下駄箱のスペースを採寸する。床が斜めに作られている段差を確認しつつ、下駄箱を撤去して奥行き30cm、幅120cmの大型水槽を置きたいと計画を語る。配置のイメージをつかむために空の90cm水槽を仮置きし、「ウェルカムフィッシュ何がいいと思いますか？」と視聴者にコメントを求めた。



続いて、庭の竹を処分する作業の合間に、細い枝を束ねて水生生物の隠れ家となる罠を自作する。水中で散らばってヘドロになるのを防ぐため、葉っぱを丁寧に落とす工夫も見せ、完成した手作りの罠を家の前の水路に仕掛けた。その後、同じ水路でタナゴグルテンという練り餌を使って釣りを開始すると、強い引きとともに大物がヒット。格闘の末に巨大なコイをランディングネットですくい上げ、「捕獲完了」と喜びを見せた。このコイは飼育型のコイで外来種扱いとなるためリリースせず、自宅で飼育している生き物の餌としてありがたく活用するという。



終盤では、釣れたばかりの巨大なコイを玄関に仮設置した60cm水槽に入れ、ウェルカムフィッシュがいる玄関の雰囲気をシミュレーション。大きな魚が泳ぐ大迫力の光景を確認し、水槽設置への期待を膨らませる姿が収められている。



身近な自然環境を活かしたスケールの大きなDIYや、捨ててしまう竹を再利用して釣りを楽しむアイデアは、自然と触れ合う暮らしのヒントになりそうだ。玄関の巨大水槽がどのような仕上がりになるのか、今後の展開も注目される。