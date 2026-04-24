OpenAIが「GPT-5.5」を2026年4月23日に発表しました。GPT-5.5はGPT-5.4と同等の処理速度ではるかに高い性能を発揮するとアピールされており、各種ベンチマークではClaude Opus 4.7を上回るスコアを記録しています。

Introducing GPT-5.5 | OpenAI

https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/

GPT-5.5はChatGPT内で「GPT-5.5 Thinking」と「GPT-5.5 Pro」として提供されています。GPT-5.5 Thinkingはエージェント性能や知識性能などを測定するベンチマークでClaude Opus 4.7やGemini 3.1 Proを超える成績を記録しており、GPT-5.5 Proは複雑なタスクでGPT-5.5 Thinkingより高い性能を発揮します。



以下のグラフは第三者機関のArtificial Analysisが実施した「GPT-5.5」「GPT-5.4」「Claude Opus 4.7」「Claude Opus 4.6」「Gemini 3.1 Pro Preview」の性能試験の結果で、横軸が出力トークン数、縦軸がインテリジェンス性能を示しています。グラフを見ると、GPT-5.5の出力トークン当たりの処理性能の高さが分かります。



Artificial Analysisの公式サイトにもGPT-5.5のテスト結果が掲載されています。インテリジェンス性能ではClaude Opus 4.7やGemini 3.1 Pro Previewを上回り1位となっています。



コーディング性能も1位。



エージェント性能も1位でした。



AIの知能を測定するARC-AGI-2の結果が以下。横軸がコスト、縦軸がスコアを示しており、GPT-5.5がClaude Opus 4.7より低いコストで高いスコアを記録したことが分かります。



GPT-5.5はCodexでも使用可能で、コーディングや文書作成やPC自動操作などのタスクを高精度に実行することができます。





「ChatGPT Images 2.0でアセット画像を生成し、GPT-5.5でコーディングしてゲームを作る」ということも可能。以下の投稿にはGPT-5.5とChatGPT Images 2.0を用いて数分で開発したというシューティングゲームのプレイ動画が含まれています。





GPT-5.5は「Plus」「Pro」「Business」「Enterprise」の加入者向けに公開されており、Pro以上のプランではGPT-5.5 Proも使用可能です。APIは近日中に公開される予定です。

また、GPT-5.5の仕様をまとめたシステムカードが以下のリンク先で公開されています。

GPT-5.5 System Card - OpenAI Deployment Safety Hub

https://deploymentsafety.openai.com/gpt-5-5