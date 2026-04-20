絶対おいしい組み合わせ誕生！「フルーチェ」(イチゴ)と「カルピス」が夢のコラボ！夏季限定で新発売！
おうちで簡単に作れるデザートの代表格とも言えるハウス食品の「フルーチェ」。2023年に「カルピス(R)」との初コラボ以来、毎年夏季限定でコラボレーション商品を発売してきた。「フルーチェ」発売50周年を迎えた2026年は新たなコラボ商品として4月13日に「フルーチェ×カルピス」(イチゴ)を発売。
【写真】夏季限定の「シャリーチェ×カルピス」
■2026年に50周年を迎えた「フルーチェ」
「フルーチェ」は、2023年から「カルピス」とのコラボ製品シリーズを夏季限定で発売し、累計350万個以上販売してきた。このコラボは「デザート製品の需要期である初夏にフルーチェファンに喜んでもらえるユニークな製品を」という思いからスタートした取り組み。
「フルーチェ」が誕生したのは1976年。50周年を迎えた今年は、1番人気フレーバーの「イチゴ」とカルピスがコラボ。「フルーチェ(イチゴ)」は酸味とフルーティーな甘さのバランスが魅力だが、「カルピス」の甘酸っぱさと掛け合わせると味のバランスをおいしく仕上げるのが難しく、開発は苦労の連続だったそう。前回の「ピーチ」に比べても3倍以上の時間を費やした。そして、完成したのが「フルーチェ×カルピス」(イチゴ)。カルピスの甘酸っぱさとイチゴの果肉入りのフルーティーなおいしさが楽しめる。
冷たい牛乳と合わせるだけで簡単に作れ、そのままでもおいしいデザートになるが、ちょっとしたアレンジを加えるのもおすすめ。たとえば、混ぜながら飲む、ドリンクアレンジ。牛乳の量を増やすことで、ドリンクとして楽しめる。カルピスの日が7月7日の七夕ということにちなんで星の形にカットしたフルーツを添えても。
夏季限定と言えば、シャリッと食感ドルチェ「シャリーチェ」から昨年好評だった3つのフレーバーが再登場する。「シャリーチェ」は、凍らせて牛乳や炭酸水と混ぜて作る、シャリッと食感のデザート。
今年販売されるのは、「シャリーチェ×カルピス」、「シャリーチェ」(イチゴかき氷風)、「シャリーチェ」(メロンかき氷風)の3種。気分に合わせて選んで楽しもう。
「フルーチェ」も「シャリーチェ」も混ぜるだけで簡単にひんやりデザートが作れる。常温で保管できるのでこれからの季節にストックしておきたい商品。親子や子どもだけでも簡単に作れるので、休日に楽しむのもおすすめ。夏季限定のカルピスコラボをぜひチェックしよう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】夏季限定の「シャリーチェ×カルピス」
■2026年に50周年を迎えた「フルーチェ」
「フルーチェ」は、2023年から「カルピス」とのコラボ製品シリーズを夏季限定で発売し、累計350万個以上販売してきた。このコラボは「デザート製品の需要期である初夏にフルーチェファンに喜んでもらえるユニークな製品を」という思いからスタートした取り組み。
冷たい牛乳と合わせるだけで簡単に作れ、そのままでもおいしいデザートになるが、ちょっとしたアレンジを加えるのもおすすめ。たとえば、混ぜながら飲む、ドリンクアレンジ。牛乳の量を増やすことで、ドリンクとして楽しめる。カルピスの日が7月7日の七夕ということにちなんで星の形にカットしたフルーツを添えても。
夏季限定と言えば、シャリッと食感ドルチェ「シャリーチェ」から昨年好評だった3つのフレーバーが再登場する。「シャリーチェ」は、凍らせて牛乳や炭酸水と混ぜて作る、シャリッと食感のデザート。
今年販売されるのは、「シャリーチェ×カルピス」、「シャリーチェ」(イチゴかき氷風)、「シャリーチェ」(メロンかき氷風)の3種。気分に合わせて選んで楽しもう。
「フルーチェ」も「シャリーチェ」も混ぜるだけで簡単にひんやりデザートが作れる。常温で保管できるのでこれからの季節にストックしておきたい商品。親子や子どもだけでも簡単に作れるので、休日に楽しむのもおすすめ。夏季限定のカルピスコラボをぜひチェックしよう。
取材・文＝岡部礼子
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