スコットランド杯

スコットランド1部・セルティックに所属する日本代表FW前田大然が現地19日、スコットランド杯準決勝・セントミレン戦に先発。1ゴール、1アシストの活躍で6-2の勝利に貢献した。試合開始55秒でいきなりゴールを奪取。ネット上のファンも驚きの声を上げた。

一瞬のスキを逃さなかった。試合開始直後、前田はパスを受けた相手GKに向かって猛ダッシュ。体を投げ出してボールに触れると、ボールはそのままゴールに吸い込まれた。キックオフからわずか55秒。予想できない先制点に、ホームの観客は騒然となった。

実際の映像を見たX上のファンからは「FWに一番やって欲しいプレー」「マジで冗談通じないプレス」「こんなんGKがかわいそうになるレベルで最後のスピードの伸びがエグい」「おかしいwwwwwはやすぎるwwww」「人間が通常想像する『加速』の範囲を超えてる（笑）」「人ってこんな加速するんだ」「みたことない加速の仕方してる」「超絶鬼プレス」などと驚きの声が上がった。

試合は2-2で延長戦に突入。セルティックが4点を奪い、6-2で勝利した。前田は6点目をアシストしている。



（THE ANSWER編集部）