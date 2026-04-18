原口あきまさが、繰り返しものまねしていた極楽とんぼ・加藤浩次から思わぬツッコミを受けた過去を明かした。

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“ただの真似から芸にするには？”というテーマのトークで、「一つのことを言い続けると、それがものまねからボケになり、ギャグになっていく」と切り出した原口。

具体例として挙げたのが、過去に加藤が相方の山本圭壱に対して言い放った「当たり前じゃねぇからな」という怒号だ。

原口は加藤のこの言葉をロケで試しに使ったところ、オンエアでもそのまま採用されていたことから「これは使える」と感じたそう。その後はさまざまな状況で繰り返しこのワードを口にするようになり、原口のキラーフレーズとなっていった。

しかし、こうした使い方に対し、加藤本人からツッコミが入ることに。原口は加藤から「お前それ一発ギャグじゃねぇからな」「お前のもんみてえになってんじゃん」と言われたことを明かし、スタジオの笑いを誘った。

さらには「お前だけだよ、そこいじってんの」とも言われたそうだ。

この話に、かまいたち・濱家隆一は「そういうキラーフレーズ出たら、よっしゃ！やもんね」と納得した様子。原口は「使い続けるっていうのは一個ある」と、繰り返すことが「真似」から「芸」へとつながるポイントの一つだと語った。

なお、原口あきまさが語った「真似」から「芸」へ昇華させる方法は、「これ余談なんですけど・・・」4月15日放送回で語られた。

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