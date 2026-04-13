シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国 シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国

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過去1年間で米国在住の中国系AI研究者・エンジニアが相次いで帰国し、中国のAI開発をけん引しつつある。Google DeepMindの上級職を離れてByteDanceのLLM(大規模言語モデル)開発を率いるWu Yonghui氏、OpenAIを退職してTencentに移籍したYao Shunyu氏など、AI研究で知られた人材の中国帰国が相次いでいるという。



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