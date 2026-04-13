ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国 シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国 シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国 2026年4月13日 11時3分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 過去1年間で米国在住の中国系AI研究者・エンジニアが相次いで帰国し、中国のAI開発をけん引しつつある。Google DeepMindの上級職を離れてByteDanceのLLM(大規模言語モデル)開発を率いるWu Yonghui氏、OpenAIを退職してTencentに移籍したYao Shunyu氏など、AI研究で知られた人材の中国帰国が相次いでいるという。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト AIやロボティクスなど最新技術に注目、香港エレクトロニクス・フェア／InnoEX開催 Microsoft、高精度音声認識「MAI-Transcribe-1」公開 日本語対応・コスト50%削減 中国のAIチップ市場で国産勢が4割超を獲得、NVIDIAのシェア後退