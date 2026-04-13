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知っておきたい年金繰り下げの罠。「完全に失敗だ」と後悔する前に知るべき在職老齢年金の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「News65 | 独身の元気が出るTV」が「【漫画】働きながら年金受給すると年金が停止！75歳まで繰り下げて働き続けた男の悲惨な末路…【在職老齢年金/繰下げ受給】」を公開した。働きながら年金を繰り下げ受給することで陥る「3つの落とし穴」について、漫画形式のストーリーで分かりやすく解説している。



主人公である64歳の建設現場監督・金太は、在職老齢年金の支給停止基準額が62万円に引き上げられたことを機に、75歳まで働きながら年金を繰り下げる決意をする。給料と増額された年金の「二刀流」で老後の蓄えを増大させる計画だった。



しかし、75歳で引退後に届いた年金決定通知書を見て、金太は「計算ミスにも程があるぞ！」と驚愕する。年金事務所へ怒鳴り込むと、自身の計画が「完全に失敗」であったことを思い知らされる。



動画の終盤では、金太が陥った3つの落とし穴が整理されている。1つ目は、在職老齢年金の罠である。金太の月給は50万円だったが、年120万円の賞与も計算に含まれるため、月額換算で71万円となり、基準額を超過していた。その結果、超過分の半額が支給停止扱いとなり、さらに支給停止された部分は繰り下げによる増額の対象外となる事実が発覚した。



2つ目は、加給年金の消滅である。年下の配偶者がいる場合に支給される家族手当のような加給年金は、繰り下げ待機中には1円も支給されない。金太の場合、妻が65歳になるまでの7年間で約280万円を受け取る権利があったが、「遡って受け取ることもできません」と告げられ、完全に権利が消滅してしまった。



3つ目は、税金と医療費の壁である。年金を増やした結果、一定以上の所得がある者と見なされ、75歳以上の医療費窓口負担が1割から2割へと跳ね上がってしまった。その後、金太と妻は相次いで病に倒れ、必死で増やした蓄えは高額な医療費に消えていく。



動画は、年金制度の複雑さと、制度の数字だけに踊らされることの危険性を浮き彫りにしている。働きながらの繰り下げ受給を検討する際は、目先の増額幅だけでなく、制度の仕組み全体を正しく理解しておく必要があると結論付けている。