推し活にもギフトにも♡色で選べるドライフラワー花束が大阪初上陸！

銀座で話題を集めたCalonDRYFLOWERが、ついに関西エリア初の常設店をグラングリーン大阪にオープン♡100種類以上から選べる花材や、色やイメージで仕立てるオーダーメイド花束など、ときめきを詰め込める新しいフラワーギフト体験が魅力です。大切な人への贈り物はもちろん、自分らしさを表現したい推し活シーンにもぴったりな注目ショップです。

選ぶ楽しさ広がる花束体験

CalonDRYFLOWER大阪梅田店の魅力は、なんといっても豊富なカラーバリエーション。

丁寧に加工したドライフラワーやプリザーブドフラワーを中心に、生花では表現しにくいニュアンスカラーまで揃い、感度の高いギフトニーズに応えてくれます。

2026年4月10日（金）オープン予定の『Calon DRY FLOWER大阪梅田店』（イメージ）

店内では実際に花材を手に取りながら、スタッフと相談して好みや贈る相手に合わせた花束をオーダーできるのも魅力です。

サイズ感や質感をその場で確認できるので、記念日や誕生日ギフトにも選びやすく、店頭受け取りまたは配送に対応。

オーダーから約1週間程度で届けてもらえるため、特別な日の準備にも頼れる存在です。

※混雑状況により変動。

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推し活にも映える主力商品

ドライフラワー花束

ドライフラワー・プリザーブドフラワーを使用した代表商品。

可愛らしいフォルムと華やかなフレアラッピングが印象的で、“自分だけの色”や“推し活カラー”を表現する花束として支持されています。

ワンコイン花材

価格：500円～

100種類以上から気軽に選べるドライフラワー花材。インテリア使いにもプチギフトにもぴったりで、自分らしいアレンジを楽しみたい方にもおすすめです。

※実際のラインナップと異なる場合があります

LEDボトルフラワー：テレビでも紹介された人気商品。光と花を組み合わせたインテリア性の高いデザインで、記念日の贈り物にもぴったりです。

フレームフラワー：空間に飾りやすく、家族や恋人へのギフトとして人気。インテリアになじみやすい上品さも魅力です。

ボトルフラワーSサイズ：オープン記念キャンペーンでもプレゼント対象となる注目アイテム。飾りやすく、初めてフラワーギフトを取り入れる方にもおすすめです。（価格：3,000円相当）

ラインナップには、日常を華やかに彩るアイテムから、気持ちを託せるギフトまで幅広く揃います。

オープン記念も見逃せない！

2026年4月10日（金）から4月19日（日）までの期間中、税込11,000円以上購入した方には、人気のボトルフラワーSサイズを1点プレゼント。数量限定なので、気になる方は早めの来店がおすすめです。

店舗はグラングリーン大阪南館2Fにオープンし、営業時間は施設営業時間に準ずる形。

これまで大阪梅田の期間限定ポップアップでも好評だった“鮮やかな色彩”と“自分で選ぶ楽しさ”を、常設店ならではの充実したラインナップで楽しめます。

ギフト選びはもちろん、自分へのご褒美を探したい日にも立ち寄りたくなる空間です♡

想いを色で贈る新習慣

CalonDRYFLOWER大阪梅田店は、花を選ぶ時間そのものまで特別な思い出にしてくれるショップ。ドライフラワーならではの美しい色合いと、自由度の高い花束づくりは、ギフトにも推し活にもぴったりです。暮らしにそっと彩りを添えたい日も、大切な想いをかたちにしたい日も、自分らしい一束に出会える場所としてぜひチェックしてみてください♪