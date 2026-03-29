成海有紗、魅惑の水着姿で再び『FLASH』に降臨！ ”三倍満ボディ”で見せる圧巻プロポーション

最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

プロ雀士・成海有紗が『FLASH』でアンコールグラビア披露！

日本プロ麻雀協会に所属する気鋭の女流雀士・成海有紗が、3月31日発売の『FLASH』グラビアに再び登場。

今年2月、同誌にて披露した鮮烈な初グラビアが大きな反響を呼び、早くも未公開カットによるアンコール掲載が決定。その名の通り“三倍満ボディ”と称される唯一無二のプロポーションを、瑞々しい水着姿で惜しげもなく披露している。

【プロフィール】

成海有紗（なるみ・ありさ）

７月30日生まれ 大阪府出身 2021年にプロテストに合格し、日本プロ麻雀協会に入会。雀風は面前高打点型で、好きな麻雀牌は一索。そのほか最新情報は、公式X（@ari_mj_）にて

【クレジット】

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

【デジタル告知】

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成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之