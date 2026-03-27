3月24日、OpenAIが動画生成AI「Sora」の提供終了を発表した。アプリ、開発者向けAPI、ChatGPT内の動画生成機能のすべてが廃止される。昨年12月に締結されたディズニーとの10億ドル規模の提携も白紙になった。

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Soraのデモ映像が初めて公開されたのは2024年2月のことだ。テキストを打ち込むだけで映画のような動画が生成される様子は大きな衝撃を与え、「映像制作の民主化」や「ハリウッドの終焉」といった言葉がSNSを駆け巡った。同年12月に正式リリースされ、2025年9月にはSNS型のスタンドアロンアプリとして再出発。AI生成動画を作り、共有し、リミックスできるいわば「AI版TikTok」だった。公開5日で100万ダウンロードを突破し、11月には月間約330万ダウンロードを記録している。

だが転落は早かった。2026年2月には月間約110万ダウンロードまで急落。生涯収益はわずか210万ドル（約3億円）。年内のIPOを控えるOpenAIは、リソースをエンタープライズ向けのコーディングツールに集中させる判断に踏み切った。

では、なぜSoraは失敗したのか。そしてこの失敗は何を意味しているのか？

■なぜSoraは「TikTokの代わり」になれなかったのか

最大の問題は、動画を生成するという体験が「1回で完結してしまう」ことだったのではないか。

ChatGPTが毎日使われるのは、仕事の相談や文章の推敲など「毎日ある用事」に応えるからだ。対してSoraは「作って、見せて、驚かれて、おしまい」である。最初の数回は楽しいが、「今日もAI動画を作ろう」とはなかなかならない。新しいコンセプトの衝撃で人を集めたあと、日常の用事に変換できずに失速するパターンはClubhouseやThreadsでも見てきた光景だ。

ただ、問題はもう一段深いところにもある。TikTokを開くとき、人は「次に何が出てくるかわからない」から手を止められない。Soraのフィードも同じように次々と動画が流れてくる。だが決定的な違いがある。TikTokで人を引きつけるのは、“生身の人間の存在感”そのものだ。映像のクオリティとは関係なく、画面の向こうに「この人」がいるから面白い。

Soraの動画にはこの「人間そのもの」が映っていなかった。どれだけ凝ったプロンプトを書いても、出力される映像に作り手の体温は宿らない。一つひとつのクオリティは高いのにどれも「なんとなく似ている」と感じてしまうのは、そこに誰の顔も見えないからだろう。

■他人の創作なしにAIは“面白く”なれるのか

とはいえ、Soraに面白いコンテンツがなかったわけではない。最も話題を集めたのは既存のアニメキャラクターや有名人を使ったAI動画だった。推しが踊る、架空の映画予告編が生成される、歴史上の人物がコンビニにいる……そのようなコンテンツが爆発的に拡散された。

問題はそれらがほぼすべて著作権侵害だったということだ。日本のアニメスタジオを含む複数の権利者がOpenAIに抗議し、同社はIP利用の制限を急いで強化した。だが、制限をかけるほどSoraの「面白さ」は削がれていく。ディズニーとの提携はこの矛盾を正面から解こうとした試みだった。公式にキャラクターを開放すれば合法的に面白いものが作れるはずだ、と。しかし、ディールが本格稼働する前にユーザーはもう去っていた。

ここにはAIとエンタメが組み合わさるときの構造的な矛盾がある。AIで最もバズるコンテンツは既存IPを活用したもの。だが自由に使えば権利侵害になり、制限すれば面白くなくなる。この三すくみはSora固有の問題ではない。AIが生む「面白さ」の多くが他者の創作の遺産に依存しているという事実は、業界全体が向き合わなければならない課題だろう。

■Soraが証明した“受動的な”AIコンテンツの限界

ただし、Soraの終了は「AIでエンタメを作ること」自体の否定ではないはずだ。明らかになったのは「面白さ」の置き場所が想定とは違った、ということだろう。

OpenAIはSoraの技術資産を“ワールドシミュレーション”、つまり現実世界の物理を理解するAI研究へ転用すると発表した。動画を「見せるために作る」のではなく、世界を理解するための基盤技術にする。Soraが証明したのは「AIが作った完成品を人が受動的に見る」モデルの限界だった。

一方で、ゲームやインタラクティブメディアではまったく異なる可能性が見え始めている。AIがリアルタイムに世界を生成しユーザーがその中で行動する。「出来上がった動画を見る」のではなく「AIが作った世界に入る」。そこにはユーザー自身の行動がもたらす予測不能性が生まれる。

Soraは、映画のように完成された映像を届ける、という古いメディアの文法にAI技術を当てはめようとしたのだと思う。しかしAIがエンタメに面白さをもたらすのは、完成品を見せる場面ではなく“まだ何が起こるかわからない場”を作る場面なのかもしれない。Soraの半年間はその境界線を身をもって示した実験だった。

（文＝間瀬佑一）