【カップル向け】東京23区外で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「三鷹」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京都下編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：三鷹駅2位は「三鷹」駅。前年1位からの順位変動です。JR中央線快速と中央・総武線各駅停車が停まる駅で、駅直下には玉川上水が流れ、その流れに沿って三鷹市と武蔵野市の境界が通っています。改札を出る方向によって異なる市の生活圏を使い分けられるユニークな立地が、二人暮らし世帯にとっての魅力です。
第1位：町田駅1位は「町田」駅でした。前年2位から順位を上げてトップに立ちました。小田急小田原線とJR横浜線が通っており、新宿方面にも横浜方面にもそれぞれ約30分前後で移動できるのが強みです。駅前には古くからの歴史を持つ「仲見世商店街」があり、飲食店や個性豊かなショップが軒を連ねるなど、週末のおでかけにも事欠かない環境が整っています。
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(文:田中 寛大)