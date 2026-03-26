5月29日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の場面写真が公開された。

参考：水上恒司主演『TOKYO BURST-犯罪都市-』予告編公開 後藤剛範、長谷川慎ら新キャストも

本作は、韓国で累計動員4000万人を突破している、マ・ドンソク製作・主演の『犯罪都市』シリーズに日本オリジナル要素を加えたアクションエンターテインメント。新宿・歌舞伎町が舞台となる。新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。『ナイトフラワー』『マッチング』などの内田英治が監督を務め、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』、Netflix映画『シティハンター』などを手がけた三嶋龍朗が内田と共に脚本を手がける。

新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎役で水上恒司が主演を務め、東方神起のユンホ、福士蒼汰、オム・ギジュンが共演に名を連ねている。

公開された場面写真には、水上演じる新人刑事・相葉四郎が、ユンホ演じる韓国からやってきた刑事・チェ・シウの肩をつかみ、視線をぶつけ合いながら火花を散らす瞬間が切り取られている。水上は、バディであるチェ・シウを演じたユンホについて『委ねられても柔軟に受け止めてくれる人』だと語り、対するユンホも『お互いアドリブが多かったからこそ、本当の相葉とチェ・シウが見えてきた』と水上との撮影を振り返った。

さらに、フードを深く被った福士演じる村田蓮司と、腕を組みながら冷徹な眼差しを向けるオム・ギジュン演じるキム・フンのカットも公開。オム・ギジュンは自身の演じたキム・フンを「ジョーカーのようなニヒルで洒落たクールなイメージ」のキャラクターだと語った。以前から韓国語を勉強していた福士は初めて日本で撮影をするオム・ギジュンに対して、「不安とかもあるだろうなというのはすごく気持ちがわかった」と共感し、「簡単なことだけは自分から伝えられたら」と積極的に韓国語でコミュニケーションを取り、“最狂のヴィラン”として現場でも息の合った連携を見せていたことを明かした。

さらに、歌舞伎町一番街の看板を背に、サングラス姿で振り返る相葉のクールな一瞬も収められている。また、チェ・シウがパク・ジファン演じる韓国ヤクザのチャン・イスの肩を押さえつけながら耳元で囁くように声をかけるカットでは、何やら慌てふためく表情を見せるチャン・イスの姿が切り取られており、本シリーズでお馴染みのパク・ジファンらしいコミカルな一面が垣間見える。

さらに、先日公開された本予告でも描かれた、新宿の街で大金をばら撒き嘲笑うキム・フンと、冷然とした表情を浮かべる村田、そして金に目を眩ませそれに群がる人々の姿や、上田竜也演じる武闘派ホストの総帥・海斗が煌びやかなホストクラブでシャンパンタワーを前に目を輝かせる姿、押し寄せる群衆に道を塞がれ行く手を阻まれる相葉とチェ・シウの姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）