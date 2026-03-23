「実は、“NHKの教育番組”出身」27歳・ViViモデルも務める“紅白”出場の超人気アイドルの正体。各界で躍動する「元てれび戦士」たちのいま
NHK Eテレで長年放送され、多くの子どもたちに親しまれてきた人気番組『天才てれびくん』シリーズ。放送開始から30年を超える長寿番組だけあって、生田斗真さんやウエンツ瑛士さん、岡田結実さんなど、多くのスターを輩出してきました。
今回は、そんな“元・天てれ”という肩書きを飛び越え、いま独自の輝きを放っている3人に注目。アイドル、料理家、俳優――異なるジャンルでブレイク中の彼らの魅力を紹介します。
◆“かわいい”を更新し続けるアイドル 鎮西寿々歌
2009年度から12年度にかけて“てれび戦士”として出演していた鎮西寿々歌（ちんぜい すずか）さんは1998年生まれの27歳。現在は7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のメンバーとして活躍中です。
グループは「NEW KAWAII」をコンセプトにZ世代を中心に人気を拡大。第65回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞し、その後も優秀作品賞を連続受賞。さらに昨年、『NHK紅白歌合戦』への出場も果たしました。鎮西さんの担当カラーはオレンジ。“おすず”の愛称で親しまれ、現在インスタグラムのフォロワー数は65.5万人を誇り、いま最も勢いのあるアイドルのひとりです。
鎮西さんは愛らしいルックスに加え、関西弁の軽快なトークと高いパフォーマンス力で、天てれ時代からひときわ存在感を放っていました。当時、NHKホールで行われたイベントで楽曲をアカペラで披露した経験もあり、その歌唱力は早くから注目されていたといいます。
念願だった紅白出場の際には、SNSに《てれび戦士として初舞台に立った場所に、紅白歌手として戻ってこられて本当にすごい》《夢を信じ続ける姿に勇気をもらった》といった祝福の声が多数。子ども時代から見守ってきたファンにとっては、感慨深い瞬間だったようです。
アラサー世代となったいまも、彼女の太陽のようなエネルギーは健在。さらに磨きのかかった可愛らしさで、現在はファッション誌『ViVi』の専属モデルとしても活躍中です。“かわいい”を更新し続ける鎮西寿々歌さん。これからも目が離せません。
◆“バズる”レシピを生み出す料理家 長谷川あかり
2007年度から2009年度にかけて“てれび戦士”として出演していた長谷川（はせがわ）あかりさんは1996年生まれの30歳。現在は料理家、そして管理栄養士として活躍しています。
子役・タレントとして活動後、大学で栄養学を学び、食の道へ。SNSに投稿し始めたレシピが注目を集め、瞬く間に人気アカウントへと成長しました。現在は雑誌やWeb、テレビなど幅広いメディアでレシピ開発を手がけ、レシピ本も複数出版しています。
長谷川さんの料理は、“手軽なのに、きちんと美味しい”のが魅力。身近な食材で作れるのに、どこかセンスが光るレシピが多く、SNSでは《あかり、信じてるからな》というフレーズとともに“バズりレシピ”が拡散されるなど、大きな話題に。忙しい毎日の中でも挑戦しやすいアイデアは、多くの支持を集めています。
長谷川さんは、子ども時代はダンスに打ち込み、実力も折り紙付き。自ら「ダンスは得意だった」と振り返るほどで、常にセンターを任される存在だったといいます。「褒められることが一番頑張れる」という思いは、いまの活動にも通じているそうです。
芸能界入りのきっかけは、ダンサーを目指して受けたオーディション。そこで子ども番組のオーディションも勧められ、挑戦した結果、『天才てれびくん』への出演が決定。当時は空手も習っており、番組内では視聴者の悩みを書いた板を正拳突きで割るなど、体を張った企画にも挑戦。元気いっぱいの“活発女子”として親しまれていました。
子役から料理家へ――華やかな世界を経て、いまは“日常の食卓”を支える存在に。長谷川あかりさんの歩みは、好きなことを軸にキャリアを切り開く新しいロールモデルともいえそうです。
今回は、そんな“元・天てれ”という肩書きを飛び越え、いま独自の輝きを放っている3人に注目。アイドル、料理家、俳優――異なるジャンルでブレイク中の彼らの魅力を紹介します。
2009年度から12年度にかけて“てれび戦士”として出演していた鎮西寿々歌（ちんぜい すずか）さんは1998年生まれの27歳。現在は7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のメンバーとして活躍中です。
グループは「NEW KAWAII」をコンセプトにZ世代を中心に人気を拡大。第65回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞し、その後も優秀作品賞を連続受賞。さらに昨年、『NHK紅白歌合戦』への出場も果たしました。鎮西さんの担当カラーはオレンジ。“おすず”の愛称で親しまれ、現在インスタグラムのフォロワー数は65.5万人を誇り、いま最も勢いのあるアイドルのひとりです。
鎮西さんは愛らしいルックスに加え、関西弁の軽快なトークと高いパフォーマンス力で、天てれ時代からひときわ存在感を放っていました。当時、NHKホールで行われたイベントで楽曲をアカペラで披露した経験もあり、その歌唱力は早くから注目されていたといいます。
念願だった紅白出場の際には、SNSに《てれび戦士として初舞台に立った場所に、紅白歌手として戻ってこられて本当にすごい》《夢を信じ続ける姿に勇気をもらった》といった祝福の声が多数。子ども時代から見守ってきたファンにとっては、感慨深い瞬間だったようです。
アラサー世代となったいまも、彼女の太陽のようなエネルギーは健在。さらに磨きのかかった可愛らしさで、現在はファッション誌『ViVi』の専属モデルとしても活躍中です。“かわいい”を更新し続ける鎮西寿々歌さん。これからも目が離せません。
◆“バズる”レシピを生み出す料理家 長谷川あかり
2007年度から2009年度にかけて“てれび戦士”として出演していた長谷川（はせがわ）あかりさんは1996年生まれの30歳。現在は料理家、そして管理栄養士として活躍しています。
子役・タレントとして活動後、大学で栄養学を学び、食の道へ。SNSに投稿し始めたレシピが注目を集め、瞬く間に人気アカウントへと成長しました。現在は雑誌やWeb、テレビなど幅広いメディアでレシピ開発を手がけ、レシピ本も複数出版しています。
長谷川さんの料理は、“手軽なのに、きちんと美味しい”のが魅力。身近な食材で作れるのに、どこかセンスが光るレシピが多く、SNSでは《あかり、信じてるからな》というフレーズとともに“バズりレシピ”が拡散されるなど、大きな話題に。忙しい毎日の中でも挑戦しやすいアイデアは、多くの支持を集めています。
長谷川さんは、子ども時代はダンスに打ち込み、実力も折り紙付き。自ら「ダンスは得意だった」と振り返るほどで、常にセンターを任される存在だったといいます。「褒められることが一番頑張れる」という思いは、いまの活動にも通じているそうです。
芸能界入りのきっかけは、ダンサーを目指して受けたオーディション。そこで子ども番組のオーディションも勧められ、挑戦した結果、『天才てれびくん』への出演が決定。当時は空手も習っており、番組内では視聴者の悩みを書いた板を正拳突きで割るなど、体を張った企画にも挑戦。元気いっぱいの“活発女子”として親しまれていました。
子役から料理家へ――華やかな世界を経て、いまは“日常の食卓”を支える存在に。長谷川あかりさんの歩みは、好きなことを軸にキャリアを切り開く新しいロールモデルともいえそうです。