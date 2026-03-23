人気の野球塾トレーナー・船木永登氏が伝授する「チェストオープナー」

球速アップや飛距離向上の土台となるのが、地面から受けるエネルギー、すなわち地面反力の活用である。小学生からプロまでを指導する、東京の「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、足の外側にある立方骨で地面を捉える重要性を説く。今回は、そこで得た反力を上半身へ伝え、実際のプレーに繋げるための、胸郭を回旋させるエクササイズを紹介する。

地面反力を効率よく投球や打撃に活かすには、下半身と上半身の連動が欠かせない。船木さんは「立方骨の延長線上に胸郭も乗ってくる」と話し、胸郭と肩甲骨の連動性を高める必要性を指摘する。下半身で捉えた地面の力を胸郭の回旋へとスムーズに繋げることで、ボールやバットに力が伝わるようになる。この連動こそが、パフォーマンス向上のメカニズムだ。

紹介するメニューが「チェストオープナー」だ。まず四つんばいになり、足のつま先を立てる。左手で体を支え、右手を後頭部に添えたら、、まずは右肘を左手首に近づける。そこから右肘が真上を向くように胸郭を大きく回旋させていく。船木さんは「開くだけじゃなく、支える手で地面を押す」ことを強調する。押す動作で胸郭に圧力が入り、パフォーマンスアップに繋がるという。逆の手でも同様に行う。

顔の向きは胸の回転と一緒に動かして問題ない。「胸椎の可動域は、頸椎で決まる」と船木さん。まずはゆっくり正しく行い、慣れてきたらリズムとスピードを上げた“反動ありバージョン”も行い、「実際の投打のプレーに繋げていく」感覚を養う。肩甲骨については、正しく回旋が行われれば自然と寄るため、過度に意識しすぎる必要はない。

注意点は、回旋の勢いで支えている腕が曲がってしまうこと。これでは地面を押す力が逃げてしまうため、腕を伸ばしたまま「プッシュ＆プル」の意識を徹底したい。胸回りや肩甲骨周辺に刺激を感じられれば、正しく動作ができている証拠だ。このドリルをウオーミングアップに取り入れれば、上半身・下半身の連動も生まれ、ピッチングやバッティングの動作において、地面からの反動をより強く引き出せるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）