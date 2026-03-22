この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

シンプルに暮らす40代独身OLが、「無印良品の神収納３選」と題した動画を公開。自身のライフスタイルに基づき、実用性に優れた無印良品の収納グッズ3選を紹介した。



動画では、単に物をしまうだけでなく、「持ち運べる」「仕切れる」といった付加価値を持つアイテムが選ばれている。まず紹介されたのは「持ち手付ソフトボックス（1,390円）」。在宅ワークで使う文房具や書類をまとめたり、カセットコンロなどの防災グッズを収納したりと、用途は幅広い。「家の中で移動して使いたいものに最適」であり、持ち手があることで必要な場所に手軽に運べる点を魅力として挙げた。



次に、散らかりがちな小物の整理に役立つ「小物収納ボックス6段（2,990円）」を取り上げた。引き出しの中は付属の仕切り板で自由にレイアウトでき、SDカードや電池、クリップや付箋といった文房具を種類ごとにすっきりと収納。特に文房具は「引き出しごと持って行けるのが使いやすい」と、作業場所に応じて柔軟に使える利便性を強調した。



最後に登場したのは「スマホスタンド付ケーブル収納（190円）」。デスク周りや電源タップ付近でごちゃつきがちな充電ケーブルを、ケースの中で「くるくる巻くだけ」で簡単に整理できるアイテムだ。コンパクトなため持ち運びにも適しており、外出先でもスマートにケーブルを扱えるという。



今回紹介された収納グッズは、いずれも日々の細かなストレスを解消し、生活を快適にする工夫が凝らされている。デザインのシンプルさに加え、使う人の動線を考えた機能性が、無印良品の収納アイテムの真価であると示した。