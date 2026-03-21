つぶつぶ食感とフルーティー感が楽しい！ ブルボン「フェットチーネグミアサイーボウル味」

記事ポイント 「フェットチーネグミアサイーボウル味」が登場。2026年3月17日に全国発売です。アサイーとつぶつぶ食感が楽しめます。 「フェットチーネグミアサイーボウル味」が登場。2026年3月17日に全国発売です。アサイーとつぶつぶ食感が楽しめます。

ブルボンは2026年3月17日、「フェットチーネグミアサイーボウル味」を発売します。

話題のアサイーを取り入れた甘酸っぱい味わいを、弾む噛み心地のフェットチーネグミで楽しめる新作です。

フルーティーな風味に加えて、つぶつぶ食感まで重なるので、ひと口ごとの変化も楽しめます。

ブルボン「フェットチーネグミアサイーボウル味」

発売日：2026年3月17日販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

ブルボンは菓子メーカーとして幅広い商品を展開しているブランドです。

今回の「フェットチーネグミアサイーボウル味」は、フェットチーネグミならではのアルデンテな弾む噛み心地に、アサイーボウルを思わせるフルーティーな味わいを重ねた一品になります。

アサイーエキスをベースに、バナナとりんごの味わいを組み合わせているのもポイントです。

さらにストロベリーシードを加えることで、噛むたびにつぶつぶした食感が際立ちます。

甘酸っぱさと食感の変化を一緒に楽しみたいときに選びやすい仕上がりです。

女性に不足しがちな鉄分を配合しているので、おやつ時間にうれしい要素も備えています。

フルーティーな味わいを楽しみたい人にはもちろん、いつものグミで食感の違いも味わいたい人にもおすすめです。

甘酸っぱさにバナナとりんごの風味、さらにストロベリーシードのつぶつぶ感が重なるので、満足感のあるおやつ時間になります。

発売は2026年3月17日で、コンビニエンスストアや量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで順次手に取りやすいのも魅力です。

ブルボン「フェットチーネグミアサイーボウル味」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「フェットチーネグミアサイーボウル味」はどんな味わいですか？

アサイーエキスをベースに、バナナとりんごの味わいを重ねたフルーティーな味わいです。

Q. 食感の特徴は何ですか？

フェットチーネグミならではの弾む噛み心地に、ストロベリーシードのつぶつぶ食感が加わっています。

Q. どこで購入できますか？

コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

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