【レポート】Lienelメジャーデビュー決定！超特急リョウガ、綾小路翔も祝福「Lienel売れるぞ！」（近藤駿太）

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Lienel（リエネル）が、1st EP『Osyan』の発売記念のリリースイベントを3月18日に新宿三角広場にて開催。6月3日にユニバーサル ミュージックからメジャーデビューすることが発表された。

■Lienel「羅武が如く～恋の風林火山～」を初披露

会場の巨大モニターにカウントダウンが流れ、EPリード曲「羅武が如く～恋の風林火山～」のMVがサプライズ上映されると、観覧フロアのLienからは歓声が。学ランの6人が子供たちにいじめられていた“リーゼント亀”を助けた瞬間、メタリック素材をあしらった長ラン姿で江戸時代にタイムスリップ。江戸の町で人助けをしながら、輩たちにチャンバラ勝負でボコボコにやられるというカオスすぎる映像に、Lien（Lienelファンの呼称）たちも唖然としながら拍手を贈る。

そして壮大なオーバーチュアーが流れるなか、MVと同じ長ランを着てステージに現れた6人は腕を組んで胸を張り、武田創世が「俺たちがLienelだぜ！ 今日は最高の夜にするぜ！ よろしく！」と号令をかけると、自己紹介ソング「We are Lienel!!!!!!」でライブはスタート。Lienのコールを受けつつ、4つ打ちのダンスビートで躍動すれば、フロアからは6色のペンライトが振り上がる。

さらに、赤いライトを浴びて情熱的に届ける「純情シンドローム」、弾けるLienのコールに6人も跳ね飛ぶ「親指☆Evolution！」と、Lienelのライブでおなじみの歌謡チューンをメドレー披露。EBiDANの最年少らしいフレッシュなステージで客席を笑顔にするが、一転、ダンスチューン「Mirror」ではクールな表情を見せ、キレのあるダンスと透き通るようなハイトーンボーカルでLienを魅了する。

2023年の始動から3年で培ってきたバリエーションを4曲で発揮し、自己紹介のMCを挟むと、ついに「羅武が如く～恋の風林火山～」の初披露へ。「皆さん、まだまだ盛り上がる準備できてますか？ それでは僕の愛車である高高武丸号に」と告げた近藤駿太は、高岡ミロ、高桑真之、武田が作ったバイクにまたがり、なんと騎馬戦スタイルでリフトアップ。そのまま前へと進むインパクト抜群の始まりから、ツッパリ色の強いディスコ風ナンバーで、一糸乱れぬパフォーマンスを繰り広げていく。

パラパラ風の動きやヤンキー座りなどでコミカルな味付けも加えつつ、指で“O”の字を作る“Osyanポーズ”でイキったポーズを堂々と決めたり、手で“羅武（＝ラブ）”の象徴であるハートを形作ったりと、Lienと一緒に楽しめる振り付けが加えられているのも注目ポイントだ。また、最年少の高桑がセンターで長尺のソロダンスを見せる“スーパー高桑タイム”では、Lienの「フーッ！」という声も。リリース日まで温存してきた初パフォーマンスと、愛し合える世の中を願う歌詞のメッセージに、場内のテンションはグッと上がる。

■「Lienel は歴史上の人になるんじゃないか」（綾小路翔）

ここで、MCとしてEBiDANの先輩である超特急のリョウガが現れると、Lienからは大歓声が。1st EP『Osyan』がリリースされたこと、1月の北海道を皮切りにリリースイベントで全国を回り、今日の発売日を迎えたことを伝えていく。また「羅武が如く～恋の風林火山～」のMVについて、「亀が映ったタイミングで沸くんですね？ 亀推しの方がいらっしゃるんですかね？」と彼らしくウィットに富んだコメントも。それでいてメンバーには「カッコ良いね！」とライブを賞賛して、先輩らしい一面も見せた。

ここからはリョウガを交えて7人でのトークへ。EP『Osyan』について、リョウガに「どんなときに聴いてほしい？」と問われた近藤は「ツッパリたいときですね！」と言い切ってみせた。また、森田璃空は「まずバイクの音から始まって、本当にびっくりしました」と、リード曲「羅武が如く～恋の風林火山～」を初聴きしたときの感想を告白。曲をプロデュースした綾小路翔についても、武田が「レコーディングでも直々にディレクションしてくださって、すごく優しくて！ おかげで、みんな今までと違うツッパリ要素を加えた歌い方をしてるんです」と語った。

トーク中には『Osyan』がCD発売週のデイリーチャート1位を獲得した報告も舞い込んで、6人はLienと大喜び。そしてリョウガが「ここで綾小路翔さんが、なんと本日応援に駆けつけてくださいました！」と告げると、氣志團の代表曲「One Night Carnival」のBGMをバックに、なんと電飾でギラギラに輝くデコチャリに乗って綾小路がサプライズ登場。Lienelについて「氣志團の後継者です！」と断言し、「普通10年活動してるとフォロワーが生まれるって言うんだけど、我々生まれたことなくて。ずっと独りぼっちだったのが、Lienel前にライブで特攻服着たでしょ？ あれ？ 見つけちゃった！ と思って」と、プロデュースに至った経緯を語った。

さらに「デビューして25年で培ってきたものを全部Lienelにあげようって」と話し、“風林火山”を冠した楽曲についても「Lienelは歴史上の人になるんじゃないかと思っていて。そんな気持ちを込めて、どでかいテーマで作ってみたんですよ。みんなの愛をファンの皆さんに全力で届けてほしい。たぶん今、こんなに漢字を使う曲、氣志團とLienelしかいない」と説明。独自のヤンキースタイルは「世界に発信できる日本のファッションなので、日本代表として世界に羽ばたいてもらいたい。傾奇者って感じですね。傾いてもらいたい」と話し、「“かわいい”を飛び越えるところを見せてほしくて。ドスを利かせて歌ってもらいたいとお願いしました」とレコーディングでのエピソードも明かす。

■メジャーデビューに向けてスペシャルミッションが発動

「これからいろいろな経験して、時には失敗することもあるかもしれないけど、その失敗を恐れずに立ち向かう姿が、何よりもみんなに力を与えたり希望をくれるんです。あとは、ぜひ健康に留意していただきたいです。元気があれば何でもできるっていうのは本当のことなんで、今の元気を絶やすことなく、今のお互いの気持ちを忘れることなく、いつまでも仲良しでいてください」

そうLienelにアドバイスをした綾小路が、さらに「こちらをご覧いただきたいと思います！」とモニターを示すと、なんと“UNIVERSAL MUSIC GROUP×Lienel 2026年6月3日メジャーデビュー決定”の文字が。想定外のサプライズにメンバーは放心状態で、高桑は「え？ びっくりしすぎてわかんないです」と言葉少なに応えるばかりだ。「自信を持って今まで以上に思い切ってやらかしちゃってください！」と綾小路からの言葉をもらい、今の気持ちを聞かれたメンバーは、まず応援してくれたLienに感謝。

高岡は「Lienの皆さん一人ひとりを大切にして一緒に進んでいければなと思います」と伝え、近藤が「これをきっかけに…Lienel売れるぞ！」と宣言すると、Lienも同意の声を上げる。武田は「これからも変わらずLienとの絆を深めて、あらたな壁を超えられるように全力で頑張ります」と決意を述べ、森田も「ここからさらにLienとLienelで一丸となって、皆さんと絆を深めていけたらなと思います」と一礼。高桑は「すべてに感謝して、健康第一で頑張ります！」と常日頃からの“健康第一”のポリシーを繰り返し、リーダーの芳賀柊斗は「駿太の言うとおり、売れてやりましょう！」と決意の声を上げた。

「メジャーに行く瞬間に立ち会えて本当にうれしいです。ここが伝説の始まりなんで、ぜひともすごい景色を僕たちに見せてください」と祝福の言葉を贈った綾小路だが、ここで「ユニバーサルのスタッフさんがシンガポールのほうに契約書を忘れてしまったということで、メジャーデビューするためには契約書を取ってきてもらわないといけない」と“バッドサプライズ”を告白。「ちょっと待って！」と嘆きの声を上げ、崩れ落ちるメンバーに「メジャーデビューって簡単にはできないもんなんだな、俺のデコチャリを貸すからシンガポール行ってきて！」と綾小路が言い渡し、メジャーデビューに向けたスペシャルミッションが発動することになった。

「とにかく安全に、シンガポールまで頑張って、気をつけて行ってきてくださいね！」というリョウガの声援を受け、デコチャリを運転する近藤を先頭に退場した6人。その後の囲み取材でシンガポールへの意気込みも語った彼らは、いかにしてミッションをクリアしていくのか？ 今後の続報をチェックしよう。

また、EP『Osyan』を引っさげ、4月28日・29日の愛知・COMTEC PORTBASE公演を皮切りに、東名阪ホールツアーも開催するLienel。ツアーファイナルとなる6月21日のパシフィコ横浜は、彼らが3年前に結成のお披露目をした、ひときわ思い入れの深い会場でもある。綾小路から受け継いだ“愛羅武勇”を掲げ、自らを信じ抜くLienを愛し抜くステージに注目だ。

併せて、1st EP『Osyan』のリード曲「羅武が如く～恋の風林火山～」のMVも公開となった。

PHOTO BY 米山三郎

■セットリスト

1～3.声出しブロックメドレー：We are Lienel!!!!!!～親指☆Evolution！～純情シンドローム

4.Mirror

5.羅武が如く～恋の風林火山～

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

EP『Osyan』

Lienel OFFICIAL SITE

https://lienel.jp/