「最高のチョイス」「ええやん！」メンバー発表前日、日本代表の“公式発表”にSNS 反響「楽しみすぎる」
３月18日、日本サッカー協会は、５月31日に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップ2026で日本代表が戦う相手が、アイスランド代表に決定したと発表した。
この一戦は、北中米ワールドカップ向けた壮行試合となる。
FIFAランキング74位の欧州勢との対戦確定に、SNS上では次のような声が上がった。
「アイスランドええやん！」
「楽しみだ！」
「楽しみすぎる」
「最高のチョイスだと思います！」
「フィジカルがやばいから良いね」
「アイスランドサポさんとか来るんだろうか？ 本場のバイキングクラップ聞けたら凄いけども」
「W杯前最後のキリンチャレンジカップの相手が元祖クラップ集団やん、アツ」
「アイスランドサポーターのバイキングクラップが聞けるとしたら、それだけで国立に行く価値がある！」
日本代表は３月19日に、スコットランド代表、イングランド代表と戦う英国遠征のメンバーを発表する。その１日前の公式発表が反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
この一戦は、北中米ワールドカップ向けた壮行試合となる。
FIFAランキング74位の欧州勢との対戦確定に、SNS上では次のような声が上がった。
「アイスランドええやん！」
「楽しみだ！」
「楽しみすぎる」
「最高のチョイスだと思います！」
「フィジカルがやばいから良いね」
「アイスランドサポさんとか来るんだろうか？ 本場のバイキングクラップ聞けたら凄いけども」
「W杯前最後のキリンチャレンジカップの相手が元祖クラップ集団やん、アツ」
「アイスランドサポーターのバイキングクラップが聞けるとしたら、それだけで国立に行く価値がある！」
日本代表は３月19日に、スコットランド代表、イングランド代表と戦う英国遠征のメンバーを発表する。その１日前の公式発表が反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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