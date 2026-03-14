【1位〜6位】3月15日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】天秤座 総合運：★★★★★

なにかを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画していたことでも、ふと思いついたことでも、自信をもって「自分らしい」と思えるやり方で動いて。声のトーンを上げると運気を生かせます。



恋愛運

想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。



金運

買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。



ラッキーアイテム：タンブラー



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。金運買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。ラッキーアイテム：タンブラーラッキーカラー：ゴールド

【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、なにか行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。



恋愛運

誰かの心ない言葉に、恋の自信がつぶされてしまうかもしれない日。でも、悪気はないのです。また、あなたの魅力を理解して、自信を大きくしてくれる人もいます。傷ついたときは、異性の友人に話を聞いてもらうと〇。



金運

あなたが持っているお金の才能、磨いてきたお金の才能が、今日はキラリと光りそう！運用や節約、貯蓄など、これまでなによりも努力を重ねてきたことや得意になったことに時間を使って。それ以外の物事は、可能な限り慎重にするのがカギ。



ラッキーアイテム：巾着



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】牡羊座 総合運：★★★★★

やる気もアイディアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。



恋愛運

べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッとつかむことができます。



金運

楽しく賑やかに友達と遊んだり、友だちに会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。



ラッキーアイテム：ドライフルーツ



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。



恋愛運

関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友だちに相談すると〇。



金運

お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付きあい方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：ネックストラップ



ラッキーカラー：ピンク

【5位】射手座 総合運：★★★★☆

今日増えた知識が、あなたの心強い武器になりそうな運気です。好きなことや得意なことについて、より深く学ぶのも〇。いろいろな分野の知識を幅広く仕入れるのもいいでしょう。専門家の書いた記事や書籍を読んでみて。



恋愛運

心ときめく出会いが待っている可能性大！行動範囲を広げることで、恋の幸せに近づけそうです。入ったことのないお店に足を運ぶのもオススメ。特に、友だち同士でワイワイ賑やかに盛り上がることができる場所がベスト。



金運

向上心を持ってお金と向きあうと、とてもいい情報が入ってきそうな運気です。お金を使うことでも殖やすことでも、｢もっと知識を増やそう｣という心構えで過ごしてみて。お金とのつながりがさらに強くなる方法を発見できる可能性大。



ラッキーアイテム：文庫本



ラッキーカラー：ビビッドイエロー