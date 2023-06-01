【名探偵コナン】Huluにて劇場版5作品を先行配信！ スペシャルPR映像公開
オンライン動画配信サービス＜Hulu＞は、本⽇3⽉14⽇（⼟）より、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開に向け、ファンの熱量を最⼤加速させる【旋⾵の超加速（フルスロットル）】プロジェクトが本格始動。「コナン全部観るなら Hulu」を合⾔葉に、劇場版・TVアニメ・コミックが連動した怒涛の施策が続々登場する。
＞＞＞配信5作品や3つのセレクションのビジュアルをチェック！（写真14点）
劇場版全28作品を順次配信するHuluが、第1弾として5作品を本⽇より配信スタートする。
作品は、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』、劇場版『名探偵コナン 紺⻘の拳（フィスト）』、劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃⼿（スナイパー）』、劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』の5作品。また特別セレクションも配信される。こちらは「⾵の⼥神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」「疾⾵の拳撃︕世良真純・⾚井⼀家セレクション」「絆と秩序の捜査録︕警察学校＆警視庁セレクション」と3つのセレクションとなる。
また先⾏配信スタートを記念して、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で熱い注⽬を集める江⼾川コナンと萩原千速が登場する、Hulu限定の『劇場版名探偵コナン』PR映像が本⽇ついに公開。⼆⼈がタッグを組み、Huluでの配信をさらに熱く盛り上げる、ここでしか⾒られない特別な掛け合いは必⾒だ。
そして2026年3⽉28⽇（⼟）、29⽇（⽇）に開催される⽇本最⼤級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に、Huluがブースを初出展する。ブース内では、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、劇中の舞台をイメージした「ハイウェイ（⾼速道路）」をモチーフにした特設フォトスポットが登場予定。ハイウェイの疾⾛感を体感しよう。
さらに、3⽉15 ⽇（⽇）からHulu公式X（@hulu_japan）にて最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のムビチケが抽選で当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定した。詳細はHulu公式Xの投稿をお待ちを。
3⽉29⽇（⽇）に東京ドームで⾏われる巨⼈軍公式戦「巨⼈×阪神戦」（午後2時試合開始）を、Huluが提供する「Hulu Day」として開催。今年はその試合に ”あのキャラクター” が登場予定。お楽しみに。
4月10日（金）より全国ロードショーとなる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。公開に向けて気分を盛り上げていこう。
劇場版全28作品を順次配信するHuluが、第1弾として5作品を本⽇より配信スタートする。
作品は、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』、劇場版『名探偵コナン 紺⻘の拳（フィスト）』、劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃⼿（スナイパー）』、劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』の5作品。また特別セレクションも配信される。こちらは「⾵の⼥神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」「疾⾵の拳撃︕世良真純・⾚井⼀家セレクション」「絆と秩序の捜査録︕警察学校＆警視庁セレクション」と3つのセレクションとなる。
また先⾏配信スタートを記念して、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で熱い注⽬を集める江⼾川コナンと萩原千速が登場する、Hulu限定の『劇場版名探偵コナン』PR映像が本⽇ついに公開。⼆⼈がタッグを組み、Huluでの配信をさらに熱く盛り上げる、ここでしか⾒られない特別な掛け合いは必⾒だ。
そして2026年3⽉28⽇（⼟）、29⽇（⽇）に開催される⽇本最⼤級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に、Huluがブースを初出展する。ブース内では、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、劇中の舞台をイメージした「ハイウェイ（⾼速道路）」をモチーフにした特設フォトスポットが登場予定。ハイウェイの疾⾛感を体感しよう。
さらに、3⽉15 ⽇（⽇）からHulu公式X（@hulu_japan）にて最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のムビチケが抽選で当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定した。詳細はHulu公式Xの投稿をお待ちを。
3⽉29⽇（⽇）に東京ドームで⾏われる巨⼈軍公式戦「巨⼈×阪神戦」（午後2時試合開始）を、Huluが提供する「Hulu Day」として開催。今年はその試合に ”あのキャラクター” が登場予定。お楽しみに。
4月10日（金）より全国ロードショーとなる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。公開に向けて気分を盛り上げていこう。
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