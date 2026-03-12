ロス世代3選手が今季初ゴール! 東京V川村楽人は待望デビュー、PKキッカーも続々成功:百年構想リーグ第5節出場リスト
今月7日から8日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグ第5節では、2005年以降に生まれたロサンゼルス五輪世代の選手45人がピッチに立った。FC東京のMF佐藤龍之介、名古屋グランパスのMF森壮一朗、浦和レッズのFW照内利和は今季初ゴールを記録し、J1での活躍も目立った。
さらにJ1百年構想リーグでは2023年のU-17W杯に出場した東京ヴェルディのMF川村楽人が後半30分から途中出場し、プロ2年目で待望のリーグ戦初出場。{[c|セレッソ大阪}}ではAFC U23アジア杯メンバーのMF石渡ネルソンとFW横山夢樹が揃って初先発を果たした。
引き分けの場合で行われるPK戦ではキッカーを託される選手も増えており、今節はいわきFCでMF荒木仁翔とMF木吹翔太、藤枝MYFCでDF永野修都、カターレ富山のMF亀田歩夢が成功させていた。
▼J1百年構想リーグEAST
3/7 ジェフユナイテッド千葉 2-1 柏レイソル
MF姫野誠(17、千葉=千葉U-18/2種) ▽77
3/7 FC東京 3-0 横浜F・マリノス
MF佐藤龍之介(19、FC東京=FC東京U-18) ▽80 1G
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京=FC東京U-18) SUB
3/7 浦和レッズ 2-0 水戸ホーリーホック
MF早川隼平(20、浦和=浦和ユース) ▲1 1A
FW照内利和(19、浦和=浦和ユース) ▲1 1G
3/7 鹿島アントラーズ 2-0 東京ヴェルディ
DF松本遥翔(19、鹿島=鹿島ユース) SUB
FW徳田誉(19、鹿島=鹿島ユース) ▲1
FW仲山獅恩(18、東京V=東京Vユース) ▽45
FW白井亮丞(20、東京V=東京Vユース) ▽45
MF山本丈偉(19、東京V=東京Vユース) SUB
MF川村楽人(19、東京V=東京Vユース) ▲15
※町田vs川崎Fは3月28日開催
▼J1百年構想リーグWEST
3/7 セレッソ大阪 0-0(PK4-2) 清水エスパルス
MF石渡ネルソン(20、C大阪=C大阪U-18) ▽82
FW横山夢樹(20、C大阪=帝京高) ▽67
MF嶋本悠大(19、名古屋=大津高) SUB
3/7 アビスパ福岡 1-5 名古屋グランパス
MF森壮一朗(18、名古屋=名古屋U-18) ▲10 1G
FW杉浦駿吾(19、名古屋=名古屋U-18) ▲3
3/8 ファジアーノ岡山 1-0 京都サンガF.C.
MF小倉幸成(20、鹿島=鹿島ユース→法政大/特別指定) ▲9
3/8 ガンバ大阪 3-2 V・ファーレン長崎
GK荒木琉偉(18、G大阪=G大阪ユース) SUB
MF名和田我空(19、G大阪=神村学園高) ▲17
※神戸vs広島は3月27日開催
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
3/4 SC相模原 5-0 ザスパ群馬
DF中野力瑠(20、群馬=桐生一高) ◎90
FW出間思努(20、札幌→群馬/育成型期限付き移籍=札幌U-18) ▲5
3/7 ベガルタ仙台 1-1(PK4-2) 湘南ベルマーレ
MF南創太(19、仙台=日章学園高) ▲27
FW古屋歩夢(18、仙台=仙台ユース) ▲5
MF石橋瀬凪(19、湘南=神戸弘陵高) ◎90
FW石井久継(20、湘南=湘南U-18) ▽56
3/8 ヴァンラーレ八戸 1-1(PK2-4) 横浜FC
MF岩崎亮佑(18、横浜FC=横浜FCユース) SUB
3/8 モンテディオ山形 0-1 ブラウブリッツ秋田
MF平賀大空(20、京都→山形/育成型期限付き移籍=京都U-18) ▲25
GK堀内智葵(19、秋田=秋田U-18) SUB
3/8 栃木シティ 1-1(PK3-5) ザスパ群馬
FW出間思努(20、札幌→群馬/育成型期限付き移籍=札幌U-18) SUB
3/8 SC相模原 4-0 栃木SC
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▲24
DF田端琉聖(22、立正大→栃木SC) SUB
MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) ▲45
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
3/7 いわきFC 1-1(PK5-4) RB大宮アルディージャ
DF中野陽斗(18、いわき=神村学園高) ▽84
MF荒木仁翔(18、いわき=神村学園高) ▲6 PK◯
MF木吹翔太(19、広島→いわき/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▲6 PK◯
MF神田泰斗(17、大宮=大宮U18/2種) SUB
FW日高元(18、大宮=神村学園高) SUB
3/7 松本山雅FC 3-0 北海道コンサドーレ札幌
FW井上愛簾(19、広島→松本/育成型期限付き移籍=広島ユース) ▲1
MF原康介(20、札幌=名古屋高) ▲18
3/7 藤枝MYFC 1-1(PK6-5) ジュビロ磐田
DF永野修都(19、FC東京→藤枝/育成型期限付き移籍=FC東京U-18) ◎90 PK◯
MF芹生海翔(20、藤枝=鹿児島城西高) SUB
FW山崎絢心(18、藤枝=富士市立高) SUB
MF川合徳孟(19、磐田=磐田U-18) ▽45
MF増田大空(18、磐田=流通経済大柏高) SUB
MF石塚蓮歩(18、磐田=磐田U-18) SUB
3/8 福島ユナイテッドFC 4-2 AC長野パルセイロ
DF土屋櫂大(19、川崎F→福島/育成型期限付き移籍=川崎F U-18) ◎90
DF千葉虎士(20、山形→福島/育成型期限付き移籍=山形ユース) ▽89
3/8 FC岐阜 0-1 ヴァンフォーレ甲府
FWワッド・モハメッド・サディキ(19、柏→岐阜/育成型期限付き移籍=柏U-18) ▲22
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
3/6 FC大阪 2-0 奈良クラブ
MF國武勇斗(20、奈良=興國高) ◎90
MF濱名元希(17、奈良=奈良ユース/2種) ▲17
MF関口智也(18、奈良=奈良ユース) ▲7
3/7 アルビレックス新潟 2-2(PK3-4) 高知ユナイテッドSC
MF石山青空(20、新潟=新潟U-18) SUB
FW長疾風(18、高知=鹿島ユース) SUB
3/7 カターレ富山 2-2(PK4-3) 愛媛FC
MF亀田歩夢(19、富山=流通経済大柏高) ▲36 PK◯
MF行友翔哉(21、愛媛=愛媛U-18) SUB
MF仙波隼太郎(16、愛媛=愛媛U-18/2種) SUB
3/8 カマタマーレ讃岐 1-0 FC今治
DF原野楼惟(18、讃岐=讃岐U-18) SUB
DF笹修大(19、今治=札幌大谷高) ◎90
MF梅木怜(20、今治=帝京高) ◎90
3/8 ツエーゲン金沢 0-4 徳島ヴォルティス
なし
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
3/7 レノファ山口FC 2-0 サガン鳥栖
FW末永透瑛(22、山口=山口U-18) SUB
MF堺屋佳介(20、鳥栖=鳥栖U-18) ▲22
FW鈴木大馳(19、鳥栖=鳥栖U-18) ▲33
3/7 ギラヴァンツ北九州 2-3 テゲバジャーロ宮崎
DF木實快斗(18、C大阪→北九州/育成型期限付き移籍=C大阪U-18) ▲45
MF官澤琉汰(20、北九州=北九州U-18) ▲3
MF吉原楓人(19、北九州=柏U-18) SUB
MF安藤陸登(19、宮崎=G大阪ユース) SUB
3/8 ガイナーレ鳥取 0-0(PK7-6) FC琉球
MF志慶眞巧洋(18、琉球=琉球U-18) ▲1
3/8 大分トリニータ 0-0(PK5-4) 鹿児島ユナイテッドFC
FW木許太賀(20、大分=大分U-18) ▲12
3/8 レイラック滋賀 1-0 ロアッソ熊本
なし
