「得意なことだけやればいい」は思考停止か？茂木健一郎が語る“苦手なこと”をやる本当の意味

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分が苦手だけど、好きなことが見つかったら、それは人生の宝もの。」と題した動画を公開。「得意なことを伸ばすべき」という一般的な風潮に対し、あえて「苦手なこと」に取り組むことの重要性を説き、持論を展開した。



動画冒頭、茂木氏は「それぞれ得意なことやるべきだ」「得意なことを伸ばすべきた」という考え方は世の中で広く受け入れられていると前置き。その考えには理解を示しつつも、「不得意なことも頑張ったらいいなと俺は思うんだよね」と問題提起した。



具体例として、自身はスポーツ全般が本当に苦手だったと告白。唯一、長距離走だけは「努力すれば補える」と考え、小学校の頃から現在に至るまで走り続けているという。自身のことを「ポンコツ」「向いてない」と評しながらも、苦手なことに取り組み続けることには大きな価値があると語る。



その価値の一つとして、得意な人には見えない「違う景色が見えてくる」ことを挙げた。さらに、もう一つの重要な点として「謙虚になれる」と指摘。得意なことばかりしていると、どうしてもおごり高ぶってしまうことがあるかもしれないが、苦手なことに向き合うと「自分はポンコツなんだ、ダメなんだなってわかる」と説明。その謙虚な気持ちからスタートできることの意義を強調した。



最後に茂木氏は、「苦手なことで好きなことを見つけられたら、それは人生の最高の宝物なのかなと思います」と結論づけた。そして、「それが続けられたら、本当に僕はそれは宝物だと思う」と述べ、視聴者にメッセージを送った。