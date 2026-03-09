「嫌われたくないなら煙草を吸え」1日2時間も喫煙室にこもる人まで…ヘビースモーカーの経営者が残した「悪習」

職場の「たばこ休憩」に対する不公平感は根深い。投稿を寄せた60代男性（ITエンジニア／年収650万円）の職場では、たばこ休憩のルールが全く機能していないという。

「いつ行くか、どれくらい煙草を吸っていいかは決まっていない。そのため喫煙者の中には一日２時間以上喫煙室に居る人も少なくない」

なぜこれほどまでに喫煙が優遇されるのか。 そこには前経営者が残した、今の時代では考えられないような社風があった。男性は次のように明かす。

「この悪習は前の経営者がヘビースモーカーだったため始まった」「彼は一日の4分の1は喫煙室に居り、『嫌われたくないなら煙草を吸え』と社員に公言していた。人事がそこで決まる事も多く、喫煙者が昇進していった」

喫煙の有無が評価基準とは、真面目にデスクで働く人間からすれば馬鹿馬鹿しい。男性が「悪習」と切り捨てるのも納得だ。（文：湊真智人）

喫煙室が会議室代わり？「重要な決定事項」も煙の中で

一方、埼玉県の40代女性（Web・インターネット・ゲーム）も、前職で似たような経験をした。配属された部署は自分以外全員が喫煙者という、肩身の狭い環境だった。女性は当時の上司の様子をこう振り返る。

「たばこ休憩という名目で他の部員と喫煙所に立つ度にソシャゲを15分以上やっていて、仕事で確認したいことがあっても聞けないことが多く、差し障りがありました」

実務への影響は深刻だった。社長をはじめとする上層部までもが喫煙者だったため、本来なら会議室で行われるべきやり取りが喫煙所に集約されていた。

「仕事に関する重要な情報交換や決定も喫煙所で行われており、そのぶん会議は存在しない職場環境でした」

公式な会議が開かれず、クローズドな空間で物事が決まっていく。非喫煙者を蚊帳の外に追いやる構図に対し女性は、「喫煙者ばかりの職場は質が低いという悪印象がついてしまいました」と不満を隠さない。

もちろん、仕事との線引きを行っている喫煙者がいるのは事実だ。しかし、一部の「喫煙室コミュニティ」が影響力を持ってしまうような職場では、優秀な非喫煙者はやってられないだろう。

