第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。

史上４校目の春連覇を目指す横浜（神奈川）は、初戦の相手が神村学園に決まった。

昨春のセンバツを制したが、今大会の選出はギリギリだった。今秋ドラフト１位候補で、メジャーも注目する最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）を擁し、昨秋の神奈川県大会決勝では法政二に１２―０と圧勝。神奈川１位として臨んだ関東大会（山梨）だったが、１回戦の高崎商大付戦は５−４で白星発進したものの、準々決勝で専大松戸に２−４で惜敗。関東８強止まりで、センバツに当確ランプは点灯できなかった。

それでもナインはセンバツ出場を信じて冬を越え、たくましく成長。出場が決まった１月３０日、村田浩明監督はナインを前に感極まった。「本当に厳しい練習を乗り越えてきてくれて、選手たちのたくましさのある目を見たときに、なんか、こうきちゃいましたね…ウルっと。泣く予定は全くなかったんですけど。それぐらい選手たちがやってくれたんだなって。まだまだこれからですけど、それが甲子園の女神様に呼んでもらったのかな」。昨秋の敗戦が無駄ではなかったと証明するためにも、２０１７、１８年の大阪桐蔭以来、史上４校目の春連覇へ突き進む。