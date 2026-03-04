ユニクロ2026年春夏新作はどれを買う？　大人女子におすすめのコーディネート4選

ユニクロでは、2026年春夏の新作アイテムが続々と発売されています。

今季のコレクションのテーマは「New Colors,New Silhouettes」。先日行われたメディア向けの展示会にお邪魔してみると、パステルカラーやビビットカラーをあしらい、色の組み合わせを楽しめるラインアップのほか、コンパクトなトップスに太いボトムスを合わせたトレンドのスタイルから、逆に大きめのトップスにコンパクトなボトムスを合わせた新鮮なスタイルまで、色と形のミックスやマッチを楽しめるアイテムが並んでいました。

展示会で編集部員とライターが見つけた、大人女子におすすめのコーディネートを4つ紹介します。

■ショート丈のジャケットとボリューム感のあるパンツを合わせたデニムオンデニムコーデ

まずは春に取り入れたいコーデを2つ紹介します。一つ目のコーディネートは、同じカラーのデニムを主役にしたセットアップコーデです。ショート丈のデニムジャケットにボリュームのあるバギーパンツを合わせることで、体型カバーと脚長効果もかなえてスタイルを良く見せてくれます。

春先のアウターとしても活躍する「ユーティリティショートジャケットデニム」は、ショート丈でどんなボトムスにも合わせやすい！ 適度なハリ感とボリューム感のあるAラインのシルエットが、カジュアルすぎずきれいめなスタイルにもマッチしますよ。



コーデュロイの襟やチェック柄の裏地もポイントで、カジュアル見せしたい時は袖をまくってラフに着こなすのもおすすめです。

一見重みのある印象の「バギーカーブジーンズ」ですが、コットンブレンド素材でやわらかく軽やかで快適な履き心地。ハイウエストで、脚の外側にボリュームを持たせたやわらかなカーブシルエットが脚のラインをきれいに見せてくれますよ。

一枚でもいろんな着こなしを楽しめる「リブヘンリーネックT/長袖」は、この先のマストハブアイテムとなりそう！

■コットン素材のマキシスカート×ヴィンテージな雰囲気のカーディガンでリラクシースタイルに

春コーデ2つ目は、コットン素材のマキシスカートをメインにラフな着心地のアイテムを組み合わせたフェミニンコーデです。

「ティアードマキシスカート」は、裾にタックデザインが施されていて存在感抜群！ コットン100%のソフトなタッチで、夏本番まで活躍すること間違いなしの一枚です。一体型の裏地がついているので、インナーが透けてしまう心配もありません。

トップスは、程良い開きのUネックと細身のスリーブデザインで肩周りがきれいに見える「レーサーバックブラトップ」に、繊細なステッチ柄でヴィンテージな雰囲気を醸し出す「ポインテールカーディガン」をオン。



「ポインテールカーディガン」はソフトなタッチで通気性も良く、デニムなどのカジュアルコーデにもマッチ。冷房が効きすぎてしまうオフィスに一枚置いておくのもおすすめです。

■暑すぎる夏に、リネン素材で清涼感と洗練された印象を兼ね備えた快適スタイル

ここからは、今年も酷暑になりそうな夏を快適に過ごすコーデを2つ紹介します。一つ目は、心地良い肌触りと上質な存在感が漂うリネン素材を取り入れたコーディネートです。

14色と豊富なカラーバリエーションを揃える「プレミアムリネンシャツ」は、落ち着きのあるブラウンをチョイス。リネンを100%使用した上品な光沢のある「プレミアムリネンシャツ」は、ややゆったりとしたシルエットなので羽織りとしても取り入れやすい一枚です。

インナーは、デコルテがきれいに見えるシンプルなデザインの「スクエアネックブラキャミソール」を合わせ、クリーンな印象に仕上げました。

リネンの清涼感を活かした「ネンブレンドイージーパンツ」は、細幅のウエストゴムですっきりとした印象に。外側のスピンドルコードで、ウエストを調整できるので快適に過ごせますよ。

■迷ったらこれ一択！ シルエットを選べるワンピースコーデ

2つ目のコーディネートは、一枚できまるワンピースと同系色の小物を合わせた夏らしいスタイルです。

コットンリネンブレンドで快適な素材感の「リネンブレンドティアードワンピース/ノースリーブ」は、表面に凹凸感があってシンプルなのにシャレ見えする一枚に。ウエストは調節できるドローストリングがついているので、ウエストを強調したり、Aラインにしたりと、さまざまなスタイルを楽しめます。

小物には、ストラップがアクセントの「UVカットペーパーブレイドハット」を合わせてみました。やわらかく、清涼感のあるペーパーブレイド素材で軽やかなかぶり心地。内側にはアジャスターがついているので、サイズとフィット感を調整することも可能です。UVカット機能も備えているので、夏場の日焼け対策としても大活躍の予感！

キャンバスと合皮の組み合わせで、軽やかさと上質感のある「キャンバストートバッグ」は、ノートPCが入るほどの大容量サイズ。開口部が大きく、出し入れしやすいバケット型と思いきや、サイドのドローストリングを絞って、形をアレンジすることもできますよ。さらに、内側に6つのポケットがあるので小物の収納にも便利。旅行や通勤とさまざまなシーンで活用できそうです。

■自分らしい色と形の組み合わせをユニクロで楽しもう

春の訪れまであとわずか。鮮やかなカラーと新鮮なシルエットのアイテムが揃うユニクロで、自分らしいコーディネートをぜひ楽しんでくださいね。

（吉川夏澄）