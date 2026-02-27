わずか一文字

IHIの公式SNSアカウントが2026年2月24日、国内屈指の事業規模を持つ企業の公式らしからぬ投稿を行い、大きな話題となっています。どういったものだったのでしょうか。

当アカウントが投稿したのは「あ」のわずか1文字です。同アカウントは翌日には通常のプレスリリースや製品紹介などの通常通りの投稿を続けていますが、24日の投稿は25日18時点になっても削除はされておらず、ミス投稿の可能性は低そうです。

多くのSNSユーザーはこの投稿に対し、中国の動きに反応したものと推定している模様です。中国商務省は24日、防衛関連を中心とする日本の20企業・団体を輸出規制の対象リストに加えたと発表。そのリストのなかにはIHIも含まれていました。公式アカウントの投稿は、この直後と見られるタイミングだったのです。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「IHI公式の『あ』だけで中国リストの衝撃が全部伝わってくる神リアクションwww」「自由すぎるww」「なんかこういう一面見せられると、株手放せなくなっちゃいますね」「中国の制裁に対してIHIのユーモア炸裂ww」「センスが良過ぎるので好きになりました」といったコメントが寄せられています。