麒麟・川島明、「ラヴィット！」リニューアル報道に「安心して」
麒麟・川島明（47歳）が、2月25日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。番組の“リニューアル”報道について「皆さん、そんなに変わらないんで。安心してください」と語った。
番組冒頭、さらば青春の光・森田哲矢が「昨日なんか、ネットニュースで『（『ラヴィット！』をリニューアルして）芸人減らすみたいなの出てましたよ』」とぶっ込み、芸人たちから「怖い怖い！やめてくれ！」と泣きの声が上がる。
森田は続けて「申し訳ないんですけど、あれタレこんだ俺なんですけど。もう嫌んなって、（芸人が多く出演している）この状況が嫌んなって」と話すが、MCの麒麟・川島明は「まあ、誤解ないように言いますと皆さん、そんなに変わらないんで。安心してください」と出演者と視聴者に向けてコメント。
さらにマユリカ・阪本が「『ヒルナンデス』化するんじゃないかって」と言うと、川島は「失礼な記事書かないでください！頑張っても我々できません。あんな上品な番組できません。変わらずやっていきます」と話しつつ、芸人たちに「春から削られないようにがんばってください！」と奮起を促し、「春から全員残るぞ！（MCの）我々も例外ではありませんからね」とコメント。相棒の田村真子アナも「気を引き締めて」と語った。
