2月24日、6人組アイドルグループ「SixTONES」のジェシーが、バラエティ番組『ザ! 世界仰天ニュース』（日本テレビ系）にゲスト出演した。14年ぶりの出演とあって注目を集めたが、番組内で流れた“ある曲”がファンの間で物議を醸している。

今回は、どれだけ食べても太らない女性の秘密に迫る内容で、スタジオゲストに柔道女子金メダリストの角田夏実氏、村重杏奈、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司と関太、そしてジェシーが出演した。

「ジェシーさんは高校生だった16歳のときに番組に初出演し、当時のVTRが紹介されました。2022年、雑誌『Tarzan』の企画で10kg超の減量にチャレンジした際のエピソードも紹介されたのですが、ジェシーさんのトーク中、BGMでSnow Manの『LOVE TRIGGER』が流れる場面があったのです」（スポーツ紙記者）

ジェシーのエピソードトークで、Snow Manの曲が流れたことに関して、Xでは

《なんでジェシーが番宣で出て話してる時のBGMがスノなの?そこはストの曲使ってやれよ》

《ジェシーについて話してるのにスノの曲流すの普通におかしいと思います》

《なーんでジェシー出てる番組なのにスノの曲流すのかな?まだ区別ついてないですか？日テレさん》

など、選曲に不満の声が聞かれていた。

「Snow ManとSixTONESは同じ2020年にCDデビューし、よき“ライバル”として認知されています。しかし、ジェシーさんが話している場面で、そのライバルの曲を流すチョイスに、違和感を覚えるファンも多かったようです。SixTONESはデビュー6周年を迎えて露出を増やしており、ファンは彼らの曲が聞きたかったのかもしれません」（芸能担当記者）

日本テレビの“選曲ミス”が指摘され、思わぬ波紋を呼ぶことになってしまった。じつは、過去にも今回と似たようなできごとがあったという。

「2025年4月、郄地優吾さんが『シューイチ』（日本テレビ系）の人気コーナー『まじっすか』に出演したときのことです。SixTONESと郄地さんの簡単な紹介映像が流れ、6人のライブパフォーマンス映像が映ったのですが、なぜかBGMが、Snow Manのデビュー曲『D.D.』だったため、SNSで『嫌がらせ? それともミス?』と物議を醸しました。

SixTONESは日本テレビでレギュラー番組『Golden SixTONES』が放送されていますし、2度めの選曲ミスとあって、さらなる不信感を招いてしまったようです」（同前）

SixTONESメンバーの出演中、“ライバル”の曲を流した意図は、はたして──。