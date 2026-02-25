NTN、［BETA 007］FALL-WINTER 26「MADE BY HAND」を発表。身体から立ち上がる造形と、陶芸家・山田隆太郎との共鳴
2023年にスタートした日本発の独立系ブランド〈NTN（エヌティーエヌ）〉が、8thコレクションとなる［BETA 007］FALL-WINTER 26を発表しました。今季のテーマは「MADE BY HAND」です。
Courtesy of NTN
完成形を提示するのではなく、より良いものづくりを目指して試行錯誤を重ねる過程そのものを“BETA”と呼ぶNTN。その姿勢は今シーズン、より明確に「手」にフォーカスすることで表現されています。本コレクションでは、言葉や思考だけでは捉えきれない、身体から立ち上がる感覚的な表現を追求しています。人の手を通すことで初めて生まれる揺らぎや痕跡、偶然性を大切にし、効率や均一性ではなく、手の動きや身体のリズムがそのまま形へと転化するプロセスを重視しました。
Courtesy of NTN
歴史的な衣服の参照やアレンジではなく、各ディテールそのものを再解釈し、構造の中に新たな機能や審美性を組み込んでいます。実際に手を動かし、工程を積み重ねることでしか辿り着けない造形が、今季のNTNをかたちづくっています。
Courtesy of NTN
素材面では、国内外から厳選した上質なファブリックを採用しています。自然界の色彩から着想を得た独自のカラーパレットを構築し、顔料コーティングを施したコーデュロイや、表裏で異なる表情を楽しめるリバーシブルニットなどを展開。顔料加工による陰影やムラ感、異なる編み地の重なりによって、単色では生まれない奥行きある色彩を表現しています。
Courtesy of NTN
陶芸家・山田隆太郎とのコラボレーション
今季は、陶芸家・山田隆太郎との協業作品も発表します。土に触れ、形を探り、焼き上げるまでの工程は、まさに“手によって生み出される造形”そのものです。分野は異なりますが、素材と向き合い、身体を通して形を立ち上げるという姿勢は、服づくりと深く共鳴しています。
Courtesy of NTN
山田氏は、多摩美術大学在学中より陶芸に取り組み、岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所で本格的に学んだのち独立。現在は神奈川県相模原市の工房で制作を続けています。使い手の視点を重視し、過度な装飾を排した「静かなうつわ」を生み出す作家として、国内外で評価を得ています。
Courtesy of NTN
BETAという思想
NTNのコレクションは常に“BETA”と名付けられています。それは未完成であることを肯定し、永続的な進化を前提とする思想の表明です。機能性と普遍性、そして長く愛用できる永続性を備えたプロダクトは、着る人の日常に自然に溶け込み、時代や身体に寄り添いながら、その可能性を静かに拡張していきます。
Courtesy of NTN
Courtesy of NTN
Courtesy of NTN
- [BETA 007] FALL-WINTER 26 COLLECTION CREDITS -
DESIGNER / NOBUAKI TAKAHASHI
PHOTOGRAPHER / JUN YASUI
HAIR & MAKE / KATSUYOSHI KOJIMA
MODEL /
SARAH FERGUSON - BRAVO MODELS
MOHAMADOU - WIZARD MODELS
DYLAN - HELLO TOKYO
AKIM - HELLO TOKYO
SPECIAL THANKS / RYUTARO YAMADA
Courtesy of NTN
完成形を提示するのではなく、より良いものづくりを目指して試行錯誤を重ねる過程そのものを“BETA”と呼ぶNTN。その姿勢は今シーズン、より明確に「手」にフォーカスすることで表現されています。本コレクションでは、言葉や思考だけでは捉えきれない、身体から立ち上がる感覚的な表現を追求しています。人の手を通すことで初めて生まれる揺らぎや痕跡、偶然性を大切にし、効率や均一性ではなく、手の動きや身体のリズムがそのまま形へと転化するプロセスを重視しました。
歴史的な衣服の参照やアレンジではなく、各ディテールそのものを再解釈し、構造の中に新たな機能や審美性を組み込んでいます。実際に手を動かし、工程を積み重ねることでしか辿り着けない造形が、今季のNTNをかたちづくっています。
Courtesy of NTN
素材面では、国内外から厳選した上質なファブリックを採用しています。自然界の色彩から着想を得た独自のカラーパレットを構築し、顔料コーティングを施したコーデュロイや、表裏で異なる表情を楽しめるリバーシブルニットなどを展開。顔料加工による陰影やムラ感、異なる編み地の重なりによって、単色では生まれない奥行きある色彩を表現しています。
Courtesy of NTN
陶芸家・山田隆太郎とのコラボレーション
今季は、陶芸家・山田隆太郎との協業作品も発表します。土に触れ、形を探り、焼き上げるまでの工程は、まさに“手によって生み出される造形”そのものです。分野は異なりますが、素材と向き合い、身体を通して形を立ち上げるという姿勢は、服づくりと深く共鳴しています。
Courtesy of NTN
山田氏は、多摩美術大学在学中より陶芸に取り組み、岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所で本格的に学んだのち独立。現在は神奈川県相模原市の工房で制作を続けています。使い手の視点を重視し、過度な装飾を排した「静かなうつわ」を生み出す作家として、国内外で評価を得ています。
Courtesy of NTN
BETAという思想
NTNのコレクションは常に“BETA”と名付けられています。それは未完成であることを肯定し、永続的な進化を前提とする思想の表明です。機能性と普遍性、そして長く愛用できる永続性を備えたプロダクトは、着る人の日常に自然に溶け込み、時代や身体に寄り添いながら、その可能性を静かに拡張していきます。
Courtesy of NTN
Courtesy of NTN
Courtesy of NTN
- [BETA 007] FALL-WINTER 26 COLLECTION CREDITS -
DESIGNER / NOBUAKI TAKAHASHI
PHOTOGRAPHER / JUN YASUI
HAIR & MAKE / KATSUYOSHI KOJIMA
MODEL /
SARAH FERGUSON - BRAVO MODELS
MOHAMADOU - WIZARD MODELS
DYLAN - HELLO TOKYO
AKIM - HELLO TOKYO
SPECIAL THANKS / RYUTARO YAMADA