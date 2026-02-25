¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ãË¡¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆReddit¤Ë30²¯±ß¤ÎÈ³¶â
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾ðÊó¸ø³«Ë¡¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÆÈÎ©¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¾ðÊó¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼»öÌ³¶É(ICO)¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ãË¡¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎReddit¤Ë1447Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó30²¯±ß)¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯2·î24Æü¡¢ICO¤ÏReddit¤¬»Ò¤É¤â¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ãË¡¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Reddit¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»Ò¤É¤â¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¡¢ICO¤ÏReddit¤ËÂÐ¤·¤Æ1447Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Reddit¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ç¤Ï¡Ö13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¡×¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Reddit¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆReddit¤ÏÀ®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Reddit¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÇ¯Îð¤ÎÆþÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Reddit¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ICO¤Ï¡Ö¼«¸Ê¿½¹ð¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ÏÍÆ°×¤Ë²óÈò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈReddit¤Ë·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Reddit¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤òÆ³Æþ - GIGAZINE
2025Ç¯12·î¡¢ICO¤Ï¡Ö¼ç¤Ë¼«¸Ê¿½¹ð¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢Reddit¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î24Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËReddit¤ËÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ICO¤Ï¡ÖReddit¤¬¼«¸Ê¿½¹ð¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤ÊÇ¯Îð³ÎÇ§¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ëË¡Åªº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êReddit¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ICO¤ÏReddit¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯1·î¤Þ¤Ç»ùÆ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤·¡¢·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î±Æ¶ÁÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ICO¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¼ºÇÔ¤ÏReddit¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ãË¡¤ËÍøÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇÍ³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤µ¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ICO¤ÏReddit¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³¶â³Û¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»ùÆ¸¤Î¿ô¡¢°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÈï³²¤ÎÄøÅÙ¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Î´ü´Ö¡¢Reddit¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÇä¾å¹â¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ICO¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Îð³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¥Ä¡¼¥ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢»ùÆ¸¤Îµ¬Ìó¤Ø¤Î½àµò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Reddit¤Ïº£²ó¤ÎICO¤Ë¤è¤ëÈ³¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖReddit¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È°ÂÁ´¤Ë¿¼¤¯ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¶¦Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ICO¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¾´¶¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÏICO¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈThe Register¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£