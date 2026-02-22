『お文具といっしょ』と「サンリオキャラクターズ」がコラボ！ ドン・キホーテとアピタで限定商品発売
アパレルメーカーのブランチ・アウトより「お文具といっしょ」とサンリオのキャラクター『サンリオキャラクターズ』のコラボアイテムが登場。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗(一部店舗を除く)にて2月28日（土）より発売される。
＞＞＞『お文具といっしょ』とサンリオキャラクターズのコラボアイテムをチェック！（写真6点）
『お文具といっしょ』は、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」作者・お文具によるキャラクター作品。
講談社より書籍化やYouTubeでのアニメ投稿、グッズ展開、SNSなど幅広いメディアで展開されています。主なキャラクターは、お文具さん、プリンさん、名も無き者、猫さん、ゼリーさん、子猫さんの6人。
見ているだけでほっこり癒されるゆるい作画がとってもかわいい、コラボイラストを用いた刺繍トレーナーと長袖ジャージ上下セットが登場。可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付いてきます。
刺しゅうトレーナーは、お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたまの10種。サイズはMとLをご用意。
長袖ジャージ上下セットは、お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたまの10種類。こちらもサイズはMとLをご用意。
人気キャラクター同士のコラボレーションをお楽しみに。
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665454
（C） お文具 ／ 講談社
＞＞＞『お文具といっしょ』とサンリオキャラクターズのコラボアイテムをチェック！（写真6点）
『お文具といっしょ』は、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」作者・お文具によるキャラクター作品。
講談社より書籍化やYouTubeでのアニメ投稿、グッズ展開、SNSなど幅広いメディアで展開されています。主なキャラクターは、お文具さん、プリンさん、名も無き者、猫さん、ゼリーさん、子猫さんの6人。
刺しゅうトレーナーは、お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたまの10種。サイズはMとLをご用意。
長袖ジャージ上下セットは、お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたまの10種類。こちらもサイズはMとLをご用意。
人気キャラクター同士のコラボレーションをお楽しみに。
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665454
（C） お文具 ／ 講談社
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優