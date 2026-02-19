赤ちゃん犬がじゃれついたら、猫さんは迷惑がるかと思いきや…？甘えん坊な赤ちゃん犬と優しい猫さんのふれあいが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：猫に『大好き！』を伝える子犬→迷惑がるかなと思いきや…『悶絶級の光景』】

赤ちゃん犬が猫にじゃれついたら…

Instagramアカウント「shihtzu_pechami」に投稿されたのは、赤ちゃん犬と猫さんの微笑ましいやり取りです。この日、猫さんが床に座ってのんびりしていたら、赤ちゃん犬が「ねえねえ、構って～」とばかりに寄ってきたそう。

そして赤ちゃん犬は猫さんのしっぽにじゃれついたかと思ったら、足を滑らせてコロンと転がってしまったとか。それでもめげずにちょっかいを掛けて、「遊んで遊んで！」とアピールし続ける赤ちゃん犬。全力で甘える姿を見るだけで、猫さんが大好きなのだということが伝わってきます。

一方の猫さんは迷惑がって、怒ったり逃げたりするかと思いきや…？

まるで親子のような2匹

なんと猫さんは赤ちゃん犬を抱きしめるように体にしっぽを巻きつけて、お顔をペロペロと優しく舐めてくれたとか。すると嬉しくなった赤ちゃん犬は、猫さんのお顔を甘噛みしようとしたそう。それでも猫さんは全く怒らず、上手くかわしながら赤ちゃん犬の毛づくろいを続行。

その後も赤ちゃん犬は甘えん坊全開でじゃれついていたのですが、猫さんは全てを優しく受け止めてあげていたそう。まるで本当の親子のような2匹の姿は、あまりにも尊いです…！これからも猫さんは赤ちゃん犬に愛情を注ぎ、成長を温かく見守っていてくれることでしょう。

尊い光景に悶絶する人が続出

この投稿には「可愛いとしか言いようがない」「仲良し。癒されますね～」「優しい猫ちゃんですね」「ちゃんと面倒みててお利口さん！」といったコメントが寄せられ、破壊力が高すぎる光景に悶絶する人が続出することとなりました。

Instagramアカウント「shihtzu_pechami」には、シーズーの「ぺちゃみ」ちゃんと3匹の赤ちゃん犬の日常が投稿されています。お母さんのぺちゃみちゃんは育児を頑張っているところで、日頃から猫さんも赤ちゃん犬たちのお世話を手伝ってくれているのだとか。可愛い姿や愛にあふれた日々に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shihtzu_pechami」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。