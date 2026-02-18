ポメラート新作ハイジュエリー「スカラ・ディ・ルーチェ」誕生

ポメラートが最新ハイジュエリーコレクション「スカラ・ディ・ルーチェ」を発表。ミラノの象徴的存在であるテアトロ・アッラ・スカラに着想を得て、建築的な構造美と現代的な感性を融合させた意欲作です。ローズゴールドと多彩なファンシーカットダイヤモンドが織りなす、洗練のコントラストに注目が集まります。

建築美を宿すデザイン哲学

【ネックレス】

コレクションは、厳格な構造と有機的な動きという相反する要素の対話から誕生。

流れるようなチェーンフォルムと、ペアシェイプ、プリンセス、バゲットカットのダイヤモンドが描く幾何学的ラインが緊張感を生み出します。

ローズゴールドのやわらかな輝きに、シャープな煌めきが重なり、アシンメトリーなリズムがミラノらしい洗練を体現します。

ネックレスは、1970年代のアーカイブに着想を得たラウンドリンクチェーンを再解釈。

266石のブリリアントカットダイヤモンドがリンクを縫うように連なり、中央にはペアシェイプ、プリンセス、バゲットなど異なるファンシーカットダイヤモンド13石を配置。

ラウンドパヴェと鋭角的なカットの対比が、奥行きある光を生み出します。

Cath Kidston×ミモザ♡春を彩る限定コレクション

ブレスレット・イヤリングも展開

【ブレスレット】



4石のファンシーカットダイヤモンドと250石のラウンドブリリアントカットダイヤモンドをセッティング。

ラウンドリンクチェーンと3つのパヴェダイヤサークルがリズミカルな構図を描き、曲線の中に構築的な強さを感じさせます。

【イヤリング】



プリンセスカットとペアシェイプカットのダイヤモンドをアシンメトリーに組み合わせたデザイン。耳元で揺れるペアシェイプのドロップが動きに合わせて光を捉え、彫刻のような存在感を放ちます。

光を纏う芸術的ジュエリー♡

建築的フォルムとしなやかな動きを融合させた「スカラ・ディ・ルーチェ」。卓越したセッティング技術とチェーンメイキングの妙技が息づく3つのピースは、単なる装身具を超えた芸術作品のような存在です。

ミラノの美意識を宿すハイジュエリーが、纏う人の個性をいっそう輝かせてくれるでしょう♡