この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

冬は空気が乾燥し、一年で最も火災が起きやすい季節です。さらに最近では、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池による発火事故が10年で約8.8倍に急増するなど、現代ならではの新しいリスクも無視できません。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、中古戸建てを検討する際に絶対に知っておくべき「火災に弱いエリアと建物の特徴」について徹底解説します。



■ 1. 個人の努力では防げない「エリアのリスク」

火災対策において建物自体の性能以上に重要なのが、実は「そのエリア全体が燃え広がりやすいかどうか」という視点です。

・重要キーワード：「重点密集市街地」や「木造住宅密集地域」。これらは古い木造住宅が狭い範囲にギュッと集まっているエリアを指します。

・道幅が命運を分ける：車が1台も通れないような狭い道が多いエリアは要注意です。ひとたび火災が起きると消防車が奥まで入り込めず、延焼を食い止めるのが非常に困難になります。

・避難の視点：たとえ自分の家が火に強くても、周囲が「火の海」になれば煙や熱で命に危険が及びます。災害リスクや防犯と同様に、まずはエリアそのものを慎重に選ぶことが最大の防御です。



■ 2. 延焼を防ぐ「外」と、広げない「内」

建物単体でチェックすべきポイントは、「外側からの火を入れないこと」と「内側からの火を広げないこと」の2点です。

・外壁と屋根の素材（外側） 外壁がモルタルやサイディングで、軒裏（屋根の下側）までしっかり防火処置がされているかを確認しましょう。木材がむき出しの住宅は、隣家からの火をもらいやすくなります。

・石膏ボードの重要性（内側） 現在の住宅は、壁や天井の内側を「石膏ボード」で囲うことで、延焼を遅らせる工夫がされています。築年数が古い家では、天井が板張りだったり石膏ボードに隙間があったりして、火が上の階へ一気に回りやすいケースがあるため注意が必要です。



■ 3. 古い家ならではの「発火リスク」とサイン

中古住宅では、経年劣化やメンテナンス不足による「見えない火種」が隠れていることがあります。

・トラッキング現象と結露 コンセントに溜まったホコリが湿気を吸い、発火する現象です。断熱性能が低く結露が起きやすい古い家は、このリスクが新築よりも高まります。

・配線の劣化と動物の被害 屋根裏の配線がネズミにかじられてショートしたり、古い配線が物理的に劣化したりしていることがあります。

・「焦げ臭い」は緊急事態 内見時にどこか焦げ臭い匂いを感じたら、目に見えない場所で配線トラブルが起きている可能性があります。これはプロが玄関で嗅覚を研ぎ澄ます理由の一つでもあります。



【まとめ】命を守る「火災警報器」のチェックを！

火災はどこで起きるか分かりません。特にリチウムイオン電池のように一瞬で爆発的に燃える火元が身近にある現代、早期発見が命を救います。

中古住宅では、火災警報器が未設置だったり、電池が切れたまま放置されていたりすることも。購入後は必ず各部屋の設置を確認し、早急に対策を行いましょう。

こうしたエリアや建物の潜在的な火災リスクを見逃さないためにも、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを活用してみてはいかがでしょうか。プロの視点で安全性を洗い出し、納得感を持って後悔しない家選びを実現しましょう！