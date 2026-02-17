°ËÅì»Ô¡ÖÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¡×¤Î¼«Âð¤Ë¡È¥¬¥µ7»þ´Ö¡É¤Î¾×·â¡Ä¸©·Ù¤ÈÂÐÎ©¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡Ö¡ÈÂáÊá¡É¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤Ï¡Ö°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â
¡¡Ìó7»þ´Ö¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿ÁÜºº¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï2·î14Æü¡¢Á°°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»á¤Î¼«Âð¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÁáÄ«¤ËË¬Ìä¤·¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤ÆÁÜºº°÷¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÊ¥Ü¡¼¥ë¿ôÈ¢¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤ÈÌó7»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï°ËÅì»ÔµÄ¤ò2´üÌ³¤á¡¢ºòÇ¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¡£¤È¤³¤í¤¬Íâ6·î¡¢¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤Î·ÐÎò¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬»ÔµÄÁ´°÷¤ËÆÏ¤¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï7·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÂ´¶È¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢½üÀÒ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£12·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤ËÀÅ²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏºòÇ¯6·î¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤Ë¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¡É¤ò¡È¤Á¤é¤Ã¤È¡É¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢¤³¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÂåÍý¿Í¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ø¾Úµò¤òÅÏ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¸©·Ù¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÊÝ´ÉÀè¤¬½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»áÂ¦¤Ï¡ØÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¢¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤âÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸©·Ù¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä»þ´Ö¤¬7»þ´Ö¤â¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸©·Ù¤¬¶¯¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¸«¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸©·Ù¤ÎÁÜººÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸©·Ù¤ÎÅÜ¤ê¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬´¶¤¸¤ë¡È²¸µÁ¡É
¡Ö»ÔÄ¹Áª¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÌó4000É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È´äÈ×»Ù»ýÁØ¡É¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï»ÔÄ¹Áª¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê²þ³×ÇÉ»ÔÄ¹¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤Î»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÇØÃæ¤«¤é»É¤¹¡É¤è¤¦¤Ë°ÅÆ®¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬³ØÎòÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢Ìó4000¿Í¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬É¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È²¸µÁ¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÇò´ú¤ò¤¢¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤È6¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú1¡Û
ºòÇ¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Çµõµ¶¤Î³ØÎò¤òÊóÆ»¤µ¤»¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿
¡Ú2¡Û
»Ô¤Î¹Êó»ï¤Ëµõµ¶¤Î³ØÎò¤ò·ÇºÜ¤µ¤»¤¿µõµ¶¸øÊ¸½ñºîÀ®ºá
¡Ú3¡Û
Â´¶È¾Ú½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤¿Í°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤
¡Ú4¡Û
±³¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¸«¤»¤¿µ¶Â¤»äÊ¸½ñ¤Î¹Ô»È
¡Ú5¤È6¡Û
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÆ¬¤òÉÔÅö¤ËµñÈÝ¤·¡¢°Ñ°÷²ñ¤¬µá¤á¤¿µÏ¿¤òÉÔÅö¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿
¡Ö1·î¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¿·Ê¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸ÉôÄ¹¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø¸½¿¦¤Ç¤â¸µ¿¦¤Ç¤âÀ¯¼£²È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Î©·ï¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡ÈÁÇ¿Í¤Î½¼¤Æ¿äÎÌ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£²È¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
ÂáÊá¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å
¡¡¤Ê¤¼À¯¼£²È¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢»ö·ï¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂáÊá¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ØÆ¨Ë´¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡Ù¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£²È¤Ï´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¾ì¹ç¡¢³Î¤«¤ËÆ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸©·Ù¤â·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë6¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤¬Á´¤Æ¡È¥¯¥í¡É¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ì¤ÐÅÄµ×ÊÝ»á¤Î°¼ÁÀ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¡¢¸©·Ù¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©·Ù¤¬°ÛÎã¤ÎÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
