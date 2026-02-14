この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「肩甲骨を深くリリースして胸を開くストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、胸と背骨の柔軟性を高め、美しい姿勢を目指すためのストレッチプログラムを紹介しています。

プログラムは、四つん這いの姿勢から始める「スレッド・ザ・ニードル」からスタート。腕を脇の下に通して肩やこめかみを床につけ、胸を開くように体をねじることで、肩甲骨周りや背中を心地よく伸ばします。続いて、腕を斜め前に伸ばすストレッチで、脇から胸の前面にかけての筋肉を広げていきます。

中盤では、背骨を一つひとつ動かすことを意識する「キャット＆カウ」のポーズを行います。呼吸に合わせて背中を反らせたり丸めたりすることで、背骨全体の柔軟性を引き出します。その後は座った姿勢に移り、肩甲骨を上下にスライドさせる動きや、肘を引いて肩甲骨を寄せる動きで、肩周りの筋肉を丁寧にほぐしていきます。最後は、両手で鎖骨あたりを押さえながら首の前面を伸ばすストレッチで締めくくります。

のが氏は、各動作を呼吸と連動させ、ゆっくりと行うことを推奨しています。特別な器具は不要で、マット一枚のスペースで実践できるため、自宅でのリフレッシュや一日の終わりのクールダウンにも最適です。日々のデスクワークなどで凝り固まりがちな上半身を、このプログラムでじっくりとほぐしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:05

針の糸通しのポーズで肩甲骨周りをほぐす
01:19

体側を伸ばすストレッチ
02:34

背骨を柔軟にするキャット＆カウ
04:19

座ったまま脇腹を伸ばす
05:29

首のストレッチで仕上げ

