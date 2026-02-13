「介護は我慢大会じゃない」現役介護士が特養暴行事件に警鐘 “追い込まれる現場”の現実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
介護士として情報を発信するYouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「特養で起きた事件から考える食事の時間が一番危ない理由」と題した動画を公開。特別養護老人ホームで起きた職員による暴行事件を取り上げ、行為を断罪しつつも、その背景にある介護現場の構造的な問題に警鐘を鳴らした。
動画で取り上げられたのは、特別養護老人ホームで食事の配膳をめぐるトラブルから、介護福祉士が89歳の女性入居者の首を絞め、全治3週間のケガを負わせたとして逮捕された事件だ。はたつん氏はこの行為を「介護職としても人としても絶対に許されることではない」と強く非難。その上で、なぜこのような悲劇が起きたのか、介護現場の視点から深く考察した。
はたつん氏は、事件が「食事の時間帯」に起きた点に注目する。この時間帯は「人手が足りないし、とにかく時間に追われている」上に、利用者の食事拒否も起こりやすく、トラブルが頻発する時間だと指摘。「職員もめちゃくちゃ追い込まれる時間」であり、今回の事件も「どの施設にもある日常だった可能性が高い」との見方を示した。
さらに、怒りを感じること自体は「人間として自然なこと」としながらも、プロとしてどう対応すべきだったかが重要だと語る。「その場を離れられたのか」「誰かに代わってもらうことはできなかったのか」と問いかけ、一人で抱え込むことの危険性を指摘した。介護の現場において最も危険なのは、「自分はまだ大丈夫」と思い込む精神だと断言。我慢が美徳とされる風潮が、職員を限界まで追い詰める構造的な問題になっていると警鐘を鳴らした。
はたつん氏は、こうした事件を他人事と捉えず、「自分にも起こるかもしれない」と考えることが重要だと訴える。そして、怒りを感じた時に助けを求めたり、その場を離れたりすることは「逃げじゃない。選択です」と強調。介護職が最も恐れるべきは「怒りを一人で抱え込むこと」だと締めくくり、同じ悲劇を繰り返さないための心構えを説いた。
動画で取り上げられたのは、特別養護老人ホームで食事の配膳をめぐるトラブルから、介護福祉士が89歳の女性入居者の首を絞め、全治3週間のケガを負わせたとして逮捕された事件だ。はたつん氏はこの行為を「介護職としても人としても絶対に許されることではない」と強く非難。その上で、なぜこのような悲劇が起きたのか、介護現場の視点から深く考察した。
はたつん氏は、事件が「食事の時間帯」に起きた点に注目する。この時間帯は「人手が足りないし、とにかく時間に追われている」上に、利用者の食事拒否も起こりやすく、トラブルが頻発する時間だと指摘。「職員もめちゃくちゃ追い込まれる時間」であり、今回の事件も「どの施設にもある日常だった可能性が高い」との見方を示した。
さらに、怒りを感じること自体は「人間として自然なこと」としながらも、プロとしてどう対応すべきだったかが重要だと語る。「その場を離れられたのか」「誰かに代わってもらうことはできなかったのか」と問いかけ、一人で抱え込むことの危険性を指摘した。介護の現場において最も危険なのは、「自分はまだ大丈夫」と思い込む精神だと断言。我慢が美徳とされる風潮が、職員を限界まで追い詰める構造的な問題になっていると警鐘を鳴らした。
はたつん氏は、こうした事件を他人事と捉えず、「自分にも起こるかもしれない」と考えることが重要だと訴える。そして、怒りを感じた時に助けを求めたり、その場を離れたりすることは「逃げじゃない。選択です」と強調。介護職が最も恐れるべきは「怒りを一人で抱え込むこと」だと締めくくり、同じ悲劇を繰り返さないための心構えを説いた。
関連記事
「訪問介護って大変？」介護士がリアルな1日を体験
「介護士って呼び方はおかしい？」介護福祉士会“前”会長が明かす呼称問題の本質と、現場が抱える“本当の課題”
「壮絶だけど笑える」現役介護士のリアルな夜勤に密着
チャンネル情報
】#はたつん