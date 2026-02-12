モンテレイ・サルタンズが契約を発表「外野強化の一環として」

メキシコプロ野球のモンテレイ・サルタンズは11日（日本時間12日）、巨人を退団したオコエ瑠偉外野手との契約を発表した。「2026年の外野強化の一環としてメキシカンリーズに所属するモンテレイ・サルタンズはルイ・オコエの加入を発表する」と公式SNSで伝えた。

同球団は「国際経験があり、攻撃面で証明済の選手に懸けることにした。タイトル獲得を明確に掲げているチームの選手層を強化してくれる」と獲得理由を説明。「経験、コンタクト能力、そしてパワーによってオコエはサルタンズの外野を強化してくれる」とと期待した。

オコエは走攻守3拍子揃った外野手として2015年ドラフト1位で関東第一高から楽天に入団。1年目から51試合に出場したが、レギュラー定着はできなかった。2022年オフの第1回現役ドラフトで巨人へ移籍。加入3年目の昨季は61試合に出場し、打率.246、本塁打ゼロ、5打点、6盗塁だった。

今オフ、当初は戦力構想に入っていたが、11月28日に巨人は自由契約を発表。ホームページ上で「海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けたほうが本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で11月末に提出する保留者選手名簿に掲載しないこととし、オコエ選手を自由契約選手にいたします」と説明していた。