【義母が絶縁されるまで】息子が私を避けているなんて…「ありえないッ！」＜第15話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第15話 母親想いの優しい息子
【編集部コメント】
あぁ……盲目って怖い……。カツコさんは、シュンスケさんがいつまでも自分に従順な可愛い息子だと思っているのですね。てゆーか、そもそもシュンスケさんはカツコさんの言う通り「従順な息子」だったのでしょうか。これまでのちょっとした2人のやり取りを振り返ってみても、従順というよりも怯えている……に近い関係性だったように感じますが……。いずれにしても、カツコさんはシュンスケさんに今でも慕われていると思っているようです。果たしてシュンスケさんの本音とは……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
